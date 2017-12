Tyron Woodley es un hombre de palabra, así le cueste 25 años cumplir con su promesa. Esto quedó evidenciado en su cuenta de Instagram , donde publicó un video de la nueva casa de su mamá, esa que le prometió cuando era un niño. El luchador de la UFC se la dio por Navidad.

"Cuando tenía 10 años le prometí a mi mamá que le compraría una casa. Esta es la mejor Navidad de mi vida. Mamá, cumplí después de 25 años", fue la descripción del video de la nueva residencia.

El campeón de peso wélter consiguió ahorrar el dinero gracias a una carrera de casi ocho años. Sin embargo, es cuando llegó a la UFC, en el 2013, que despegó.

Es ahí cuando también su madre consiguió bastante protagonismo. Va a todas las peleas de su hijo, en especial cuando peleó por el título en el UFC 201. La mujer tuvo que ser contenida por seguridad pues no podía dejar de celebrar la victoria de 'The Chosen One'.