Twitter. La sola presencia de Brock Lesnar impone respeto a los fanáticos de la WWE. Sin embargo, con las noticias de un posible regreso a la UFC , son varios los que se han ido en su contra. Tanto que ahora tiene que aceptar duras bromas cuando está en el ring.



Stipe Miocic, campeón de peso pesado en la UFC, publicó en su cuenta de Twitter una imagen del Raw pasado, en Cleveland. En ella, aparece Brock Lesnar en el segmento inicial.



Lo que no captaron las cámaras de la WWE fue el peculiar letrero que sostenía uno de los asistentes al evento. Este se burlaba de la 'Bestia'.



" Brock Lesnar le tiene miedo a Stipe Miocic", se lee en la cartulina. Esto fue celebrado por el croata, quien no dudó en agradecer a sus seguidores tanto en la UFC como en la WWE.



Brock Lesnar tiene pactado defender el título de la WWE en WrestleMania 34. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si es que renovará o se irá a la jaula.

“LESNAR FEARS STIPE”



My fans are awesome! pic.twitter.com/DnJJFPs9z4 — Stipe Miocic (@stipemiocic) 27 de marzo de 2018