Rusev fue anunciado como el rival de The Undertaker el próximo 27 de abril, en el Greatest Royal Rumble. Sin embargo, bajo ninguna excusa, la WWE decidió cambiar la cartelera y lo dejó fuera. Tras ello, el búlgaro decidió tomar una drástica decisión mediante su cuenta de Twitter.



Rusev decidió borrar toda su información de su Twitter, lo que incluye su nombre y descripción. Además, tanto su foto de perfil como de portada fueron cambiados por el poster de la película "Otras versiones de ti".



Pero lo que más resalta es que Rusev dejó de seguir a todas las cuenta de la WWE. Esto incluye la versión oficial, la de estadísticas y demás.



Esto ha incrementado los rumores de su posible salida. Al parecer, Rusev no se siente a gusto con la WWE por la falta de oportunidades en los últimos meses. A pesar de que consiguió una pelea en WrestleMania 34, no parece haber un acuerdo entre ambos.



En remplazo de Rusev entró Chris Jericho. La pelea se llevará a cabo en Arabia Saudita.

wwe Así luce la cuenta de Twitter de Rusev. (Captura)