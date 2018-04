Ha pasado más de un año desde la última vez que The Undertaker pisó el ring de la WWE , pero es justamente en el último mes que más se lo extraña. John Cena no ha parado de retarlo para WrestleMania 34, pero este ha preferido no responder. Sin embargo, su esposa no opina igual y lo hizo saber en Twitter.



Fueron varios los fanáticos de la WWE que usaron sus cuentas de Twitter para preguntar sobre The Undertaker. Uno se atrevió a criticarlo y no dudó en etiquetar a su esposa, Michelle McCool.



"Estoy decepcionado porque The Undertaker no se presentó. Ni siquiera una señal de que aceptó el reto de John Cena. Michelle McCool, ¿dónde está tu esposo?", fue el mensaje que publicó el fanático de la WWE.



La rubia, exluchadora de la WWE, no dudó en responderle. "La verdad es que ahora estamos tomando desayuno", fue su peculiar respuesta. Al parecer, se toma a la ligera los miles de mensajes que le llegan en Twitter por la ausencia de The Undertaker.



A pesar de no haber aceptado el reto, mucho mantienen la esperanza de que reaparezca en WrestleMania 34, el próximo 8 de abril.

We’re actually eating breakfast! — Michelle McCool (@McCoolMichelleL) 3 de abril de 2018