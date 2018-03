Paul Heyman se ha ganado la vida hablando sobre los demás. En los últimos años se ha dedicado a seguirle el paso a Brock Lesnar , a quien representa en la WWE. Sin embargo, una noticia que se publicó en Twitter puede haberle caído como un balde de agua fría.



Se trata sobre la posición de Vince McMahon sobre los managers en la WWE. Al parecer, la razón por la que estos han perdido protagonismo es porque el mandamás de la compañía ya no les tiene el mismo aprecio de antes.



Así lo reveló el periodista Dave Meltzer del Wrestling Observer en su cuenta de Twitter. Vince McMahon prefiere que sean las mismas estrellas las que tengan contacto directo con el público de la WWE.



Sin embargo esta premisa no se puede aplicar a todos los luchadores. Brock Lesnar es un claro ejemplo de ello pues no es usual que este tenga interacción directa con nadie.



Es debido a sus continuas ausencias que Vince McMahon ha decidido revocarle este privilegio tras WrestleMania 34. Ahora le toca a Paul Heyman buscar un nuevo rol en la WWE.

Vince McMahon doesn't like them https://t.co/PbhayYaCkC — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) 19 de marzo de 2018