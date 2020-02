Valentina Shevchenko vs. Katlyn Chookagian: sigue el combate coestelar del UFC 247, que se llevará a cabo en el Toyota Center de Houston, en Texas. La transmisión estará cargo de FOX Action desde las 10:00 pm (hora peruana). Ambas peleadoras se enfrentarán por el título de peso mosca que actualmente está en manos de la ‘Bala’ Shevchenko.

Esta será la tercera vez que Valentina defienda su cinturón luego de ganarlo en el UFC 231 al vencer a la polaca Joanna Jedrzejczyk por decisión unánime. Posteriormente, tuvo dos defensas exitosas: ante Jessica Eye y frente a Liz Carmouche.

Aterriza la ‘Bala’ a esta pelea con una racha de cuatro victorias seguidas y pretende que este buen momento continúe así. Para eso, ya examinó a su rival. “Nunca juzgo a una peleadora sobre si da peleas emocionantes. Su estilo, es diferente; probablemente, no tan agresivo o lo que la gente diga, pero funciona para ella. Mi objetivo es destruir todo lo que ella tiene", dijo Shevchenko al medio MMA Fighting.

Además, la peleadora aseguró, durante el último careo, que llega al combate en buen estado tanto física como mentalmente. Y que “esté sábado será su noche”. Es necesario mencionar que en su historial de artes marciales mixtas registra 18 victorias y 3 derrotas.

La estadounidense Chookagian, por su parte, no se quiso quedar atrás y durante el último careo declaró: “Muchos de ustedes no me conocen, pero después del sábado sabrán quién soy”, dando a entender que vencerá a Valentina.

Chookagian, que tiene ascendencia armenia, ha peleado quince veces en enfrentamientos de MMA: posee trece triunfos y dos caídas.

Conor McGregor vs Donald Cerrone: horarios

•Perú: 10:00 pm

•Colombia: 10:00 p.m.

•Ecuador: 10:00 p.m.

•Argentina: 12:00 p.m.

•Uruguay: 12:00 p.m.

•Chile: 12:00 p.m.

•México: 9:00 p.m.

•Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): 10:00 p.m.

