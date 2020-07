Aunque Max Holloway cambió de estrategia para su revancha contra Alexander Volkanovski, no le alcanzó para recuperar el título de peso pluma. Luego de cinco duros rounds, el australiano volvió a vencerlo y con ello retener el campeonato en el UFC 251.

Eso sí, el combate tuvo un comienzo diferente con respecto al del año pasado, ya que esta vez Holloway tomó la iniciativa, usando más las patadas y aprovechando su distancia. Por su parte, Volkanovski fue de menos a más y creció con sus takedowns (derribos).

Justamente, en los últimos asaltos, el australiano trató de cerrar los rounds dominando al hawaiano con sus derribos. Al final, los jueces fallaron a favor de Volkanosvki dándole la victoria por decisión dividida (28-27, 28-27, 27-28).

“Fue una pelea durísima, nunca fue hacía atrás, no pude usar mucho mis piernas, pero los takedowns fueron claves. No pude conseguir el nocaut, pero se logró ganar por decisión. No pude utilizar mi patada derecha, pero el trabajo duro paga”, declaró el aún campeón de peso pluma.