Luego de más de un año de ausencia, Conor McGregor regresará al octágono para retomar su camino hacia la cima de la división de peso ligero. Y su primer reto, en su vuelta a los 70 kilos, será Dustin Poirier, a quien enfrentará en el evento estelar del UFC 257 en Abu Dabi.

Ambos ya tienen una historia, pues se enfrentaron por primera vez en 2014. Y si bien esa vez la victoria fue para el irlandés, ambos han mejorado con el paso del tiempo, por lo que el combate de ahora promete ser mucho más atractivo.

La pelea de Conor McGregor forma parte del tercer evento en solo una semana en Abu Dabi y realizará este sábado 23 de enero en la llamada isla de Yas, conocida como el Fight Island. Para esta velada se admitió la presencia de dos mil fanáticos, quienes seguirán estrictos protocolos para acudir al Etihad Arena.

El UFC 257 tendrá 13 combates y todo arrancará con las primeras preliminares, desde las 6:15 pm (hora peruana). Luego será turno de la cartelera preliminar (8:00 pm) y las estelares comenzarán a partir de las 10:00 pm (hora peruana). La transmisión del McGregor vs. Poirier 2 estará a cargo de ESPN 2 y FOX Action para América Latina, la señal de DAZN para España y en Estados Unidos se podrá ver por ESPN + PPV (pay per view).

UFC 257: horarios y canales del McGregor vs. Poirier 2

México: 5:15 pm (primeras preliminares) / 7:00 pm (preliminares) / 9:00 pm (estelares) - FOX Sports - FOX Action



Perú: 6:15 pm (primeras preliminares) / 8:00 pm (preliminares) / 10:00 pm (estelares) - ESPN - FOX Action



Colombia: 6:15 pm (primeras preliminares) / 8:00 pm (preliminares) / 10:00 pm (estelares) - ESPN - FOX Action



Estados Unidos (Horario del Este): 6:15 pm (primeras preliminares) / 8:00 pm (preliminares) / 10:00 pm (estelares) - ESPN - PPV



Argentina: 8:15 pm (primeras preliminares) / 10:00 pm (preliminares) / 12:00 am (domingo 24 de enero) (estelares) - ESPN - FOX Action



Chile: 8:15 pm (primeras preliminares) / 10:00 pm (preliminares) / 12:00 am (domingo 24 de enero) (estelares) - FOX Sports - FOX Action



España (domingo 24 de enero): 12:15 am/02:00 am/04:00 am - DAZN

Así fue el primer cara a cara entre Conor McGregor y Dustin Poirier previo al UFC 257. (Video: UFC)

La última pelea de Conor McGregor fue en peso wélter ante Donald Cerrone en enero del año pasado. Su presentación tuvo gran repercusión, ya que acabó con su rival en solo 40 segundos. Ante Poirier, ‘The Notorious’ aseguró que solo le bastarán 60 segundos.

“Mi amor por competir es lo que me tiene de vuelta, y Dustin Poirier viene haciendo bien las cosas [...] Lo he hecho bien en las otras divisiones, pero me siento muy bien en esta. Siento que este es mi mejor versión [...] Y sé que Dustin es un buen peleador, incluso un gran luchador, pero sigue estando por debajo de mí. Lo noquearé en 60 segundos”, aseguró McGregor.

Por su parte, Poirier llega de una victoria frente a Dan Hooker que lo volvió a poner en el camino del triunfo. ‘The Diamond ' es consciente que una victoria ante McGregor podría ponerlo otra vez como posible contrincante al título.

“Conor es un rival muy peligroso. Lo bueno es que es una pelea de 25 minutos, y siento que he madurado y desarrollado mis habilidades lo suficiente para estar en los momentos correctos y tomar las oportunidades correctas para no ponerme en peligro de inmediato”, sostuvo Poirier.

Eso sí, el excampeón interino de peso ligero dejó en claro que la pelea será una ‘guerra’ y se robará definitivamente el show en el UFC 257. “Me encantaría finalizar y no tener que sufrir tanto daño. El plan es vencer a McGregor por cualquier medio necesario. Habrá sangre y agallas y buscaré luchar por el título de nuevo”, finalizó.

Cabe señalar que el evento coestelar del UFC 257 será entre Dan Hooker y Michael Chandler, también en peso ligero. ‘The Hangman’ le dará al bienvenida al octágono al excampeón de Bellator.

UFC 257: cartelera completo del McGregor vs. Poirier 2

Peso Ligero: Dustin Poirier vs. Conor McGregor - Estelares

Peso Ligero: Dan Hooker vs. Michael Chandler - Estelares

Peso Mosca Femenino: Jessica Eye vs. Joanne Calderwood - Estelares

Peso Ligero: Matt Frevola vs. Ottman Azaitar - Estelares

Peso Paja Femenino: Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas - Estelares

Peso Ligero: Nasrat Haqparast vs. Arman Tsarukyan - Preliminares

Peso Medio: Brad Tavares vs. Antônio Carlos Júnior - Preliminares

Peso Gallo Femenino: Julianna Peña vs. Sara McMann - Preliminares

Peso Semipesado: Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Prachnio - Preliminares

Peso Medio: Andrew Sanchez vs. Makhmud Muradov - Primeras Preliminares

Peso Pactado (150 lb): Movsar Evloev vs. Nik Lentz - Primeras Preliminares

Peso Mosca: Amir Albazi vs. Zhalgas Zhumagulov - Primeras Preliminares

