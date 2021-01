A pocos días de su pelea contra Dustin Poirier en el UFC 257, Conor McGregor está tratando de mantenerse concentrado para su regreso tras más de un año de asuencia. Sin embargo, con Khabib Nurmagomedov en Abu Dabi, es imposible no hablar de ello.

Especialmente, luego de las palabras de Dana White, quien había asegurado que Khabib se plantearía volver a pelear en caso alguno del UFCC 257 lo sorprendiera. En ese sentido, ‘The Notorious’ habló sobre la posible decisión del ruso.

“Realmente no me importa. Él no dijo eso, Dana lo hizo. Vamos a pasar la pelea. Es un negocio difícil. Han pasado cosas en su vida personal, no le deseo ningún mal. Como dije, fue en 2018, ha pasado mucho tiempo”, dijo McGregor sobre Khabib durante la conferencia de prensa previa al UFC 257.

Eso sí, ‘The Notorious’ espera que el ‘Águila’ realmente vuelva para poder tener una revancha, ya que -según el irlandés- la rivalidad dentro de la jaula todavia continúa. “El mundo sabe que esta pelea no ha terminado. La guerra no ha terminado. El deporte necesita que suceda. La gente necesita que suceda”, sostuvo.

“No voy a perseguirlo si él no lo quiere. Eso es. Mantendré la calma y seguiré adelante. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy de vuelta aquí en la división de peso pluma. Le mostraré al mundo que estoy acá. Comienzo el sábado contra Dustin Poirier”, agregó McGregor.

Y si bien el irlandés está listo para una revancha contra Khabib, su meta es regresar a la cima de la división. “Yo diría que si él sigue esquivando lo de volver a pelear, debería ser despojado del título y deberíamos estar participando en un combate por el título. Pero estoy seguro de que sucederá después de esta presentación”, finalizó.