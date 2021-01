No era el favorito, pero Dustin Poirier tenía un objetivo: vencer a Conor McGregor; y lo consiguió. ‘The Diamond’ sorprendió a todos en Abu Dabi y derrotó a ‘The Notorious’ por nocaut técnico en el UFC 257.

McGregor había comenzado en buena forma el combate, llevando la pelea contra las rejas y usando sus hombros como en su última pelea. Sin embargo, las patadas bajas que le conectó Poirier tuvieron su efecto en la segunda parte.

En un intercambio de golpes, Dustin Poirier tomó la mejor posición y puso en aprietos a Conor McGregor. El irlandés intentó esquivar la mayor cantidad de golpes, pero terminó recibiendo varios puños en la cabeza.

La consecuencia del daño hizo que McGregor cayera en una esquina y fuera finalizado por Dustin Poirier, quien pudo cobrarse revancha de aquel combate que perdió ante ‘The Notorious’ en 2014.

“Estoy muy feliz, pero no sorprendido, entrené mucho esto. Conor es una gran peleador, pero mostré que tengo buen boxeo y suelo escoger bien mis golpes. Siento que esta pelea fue por el título y soy el campeón ahora”, declaró Poirier.

Por su parte, Conor McGregor acusó unas molestias, productos de los golpes en las piernas, pero aseguró que no está acabado. “Las patadas me hicieron daño y si estás en el octágono puedes terminar recibiéndolas. Necesito estar activo, no puedo estar inactivo. Voy a volver”, sostuvo el irlandés.

