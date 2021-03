La primera pelea titular, de las tres que habrá en el UFC 259, tuvo un polémico final. Y es que el campeón Petr Yan perdió su título de peso gallo ante Aljamain Sterling luego de conectarle un rodillazo ilegal a la cabeza en el cuarto asalto, cuando aún el retador tenía tres puntos de apoyo.

Yan estaba teniendo una gran actuación, pero tuvo un error gravísimo en el cuarto asalto. Cuando Sterling estaba en el suelo, con tres puntos de apoyo (dos pies y una rodilla), el ruso le conectó un brutal rodillazo ilegal al ‘Funk Master’.

De inmediato, el árbitro paró el combate para ver el estado del retador, quien visiblemente estaba mareado. El médico entró y luego de una breve conversación confirmó que Sterling no podía seguir peleado por el rodillazo ilegal.

Luego de unos minutos, los jueces declararon como ganador a Sterling por descalificación y con ello ganó el título de UFC. Eso sí, el jamaiquino mostró su indignación y dejó el cinturón en el suelo.

“Todo lo que luché hasta este momento y que la pelea termine así. No es la forma en la que quiero ganar. No me imaginaba ganar así, solo me quité el cinturón, solo estaba intentando continuar, pero estaba en mal estado”, declaró Sterling, quien aún se mostraba afectado por el golpe.