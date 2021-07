En la pelea estelar, Conor McGregor no pudo ante Dustin Poirier y perdió la trilogía en el primer asalto en el T-Mobile de Las Vegas. El irlandés sufrió una fractura y ‘The Diamond’ fue el ganador por TKO (parada médica).

La trilogía llegó a su fin más temprano de lo esperado. Conor McGregor fue derrotado por Dustin Poirier en el primer asalto de la pelea disputada en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

‘The Diamond’ dominó el primer round y, en los últimos diez segundos, el irlandés se fracturó el tobillo izquierdo, por lo que el árbitro decretó la victoria de Poirier por TKO (parada médica).

“Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan”, dijo Poirier tras adueñarse de la trilogía.

“Esto no ha terminado. Esto lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué, caí mal y al final me rompí la pierna”, aseguró, por su parte, McGregor.

El irlandés fue sacado del octágono en camilla para que sea atendido, mientras que Poirier se convierte en el contrincante número uno por el título de peso ligero.

Así fue la lesión de Conor McGregor en la batalla con Dustin Poirier

McGregor vs Poirier 3:

Tras remecer el mundo de la UFC en su última pelea, Conor McGregor y Dustin Poirier están nuevamente cara a cara para poner un fin a su rivalidad que nació en 2014. La pelea de ambos es el ‘plato estelar’ del evento de UFC 264. Los luchadores de peso ligero se subieron a la báscula y lograron ganar peso, con cada hombre parado en la báscula pesando 156 libras.

“Joe, en 16 horas, este hombre (Dustin Poirier) va a aprender que si no respetas la bondad de una persona y lo tomas como una debilidad, debes pagar”, dijo Conor McGregor en los pesajes ceremoniales de UFC 264. “Mañana por la noche haré que este hombre pague con su vida y lo digo en serio. Estás muerto en ese octágono mañana por la noche “.

La pelea final entre Conor McGregor y Dustin Poirier llega luego que el estadounidense venciera al irlandés por nocaut el pasado 21 de enero en Abu Dhabi, en lo que fue el segundo combate entre ambos. “No hay duda que es un peleador peligroso, pero yo veo a un hombre al que ya vencí”, declaró Dustin Poirier en conferencia de prensa previo a la pelea estelar del UFC 264.

La rivalidad nació cuando McGregor venció a Poirier por nocaut en el primer asalto en el primer combate entre ambos en 2014. Esta vez el irlandés de 32 años buscará su primer triunfo desde enero de 2020, mientras que su rival de 32 años (27 ganados y cinco derrotas) buscará una tercera victoria consecutiva.

Dustin Poirier, de 32 años, ha tenido una carrera bastante buena, pero nunca llegó a consolidarla. Ahora, tiene la oportunidad de dar ese gran paso si logra vencer a McGregor nuevamente y más aún por nocaut. Recordemos que ‘The Diamond’ ha sido el único de los 27 rivales que tuvo McGregor que ha sido capaz de derrotarlo por KO.

The Notorius’ posee un récord de 22 victorias y 5 derrotas en la UFC, 3 de ellas han llegado en sus últimos 6 combates: vs Nate Díaz en marzo de 2016, vs Khabib en octubre de 2018 y vs Poirier en enero de 2021. McGregor llega al T-Mobile Arena con hambre revancha y demostrar que es el mejor de la UFC 264.

¿Qué canales de TV transmiten UFC 264 Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3?

Perú: Star Action y ESPN 2

Argentina: Star Action y ESPN 2

Colombia: Star Action y ESPN 2

Chile: Star Action y ESPN

Ecuador: Star Action y ESPN 2

México: Star Action y ESPN Deportes

Estados Unidos: ESPN+ y PPV

España: DAZN

¿Cuál es la cartelera del UFC 264 con McGregor vs. Poirier 3?

El muy esperado UFC 264 de esta noche: la cartelera de pelea ‘Poirier vs. McGregor 3’ se redujo a doce concursos luego de la cancelación de una pelea de último minuto. Se esperaba que el evento comenzara con una pelea de peso mediano entre Hu Yaozong y Alen Amedovski. Sin embargo, según Marc Raimondi de ESPN, el UFC se vio obligado a cancelar la pelea debido a los protocolos Covid-19 que rodean el campamento de Alen.

Primeras Preliminares

Peso medio: Alen Amedovski vs. Hu Yaozong (cancelado)

Peso mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera

Peso medio: Omari Akhmedov vs. Brad Tavares

Peso mosca: Jennifer Maia vs. Jessica Eye

Preliminares principales

Peso medio: Dricius du Plessis vs. Trevin Giles

Peso Pluma: Ryan Hall vs. Ilia Topuria

Peso wélter: Niko Price vs. Michel Pereira

Peso wélter: Carlos Condit vs. Max Griffin

Cartelera estelar

Peso gallo: Sean O’Malley vs. Kris Moutinho

Peso gallo femenino: Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

Peso wélter: Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

Peso ligero: Conor McGregor vs. Dustin Poirier

¿A qué hora inicia el evento UFC 264 McGregor vs. Poirier 3?

Perú: 21:00 horas

Argentina: 23:00 horas

México: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos (este): 22:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 19:00 horas

España: 04:00 horas del 11 de julio

Resultados de pesajes oficiales previo al McGregor vs Poirier

Los pesajes oficiales para UFC 264 se llevaron a cabo el viernes en Las Vegas, Nevada, y 25 de los 26 peleadores programados para competir alcanzaron el peso.

El evento principal de UFC 264 presenta la lucha de la trilogía entre los pesos ligeros Conor McGregor y Dustin Poirier. Ambos hombres se subieron a la báscula y lograron ganar peso, con cada hombre parado en la báscula pesando 156 libras. El evento principal de UFC 264 ya es oficial. También vale la pena señalar que el luchador de reserva Rafael dos Anjos también ganó peso , llegando a 156 libras.

El evento co-estelar de UFC 264 es una pelea de peso welter entre Gilbert Burns y Stephen Thompson, y ambos hombres pesaron 170.5 libras, haciendo oficial al co-estelar. Esta es una pelea importante para ambos hombres en la división de peso welter de UFC.

Desafortunadamente, tuvimos un peso perdido de una luchadora para el evento, y fue un error bastante grande ya que la contendiente de peso gallo femenino de UFC, Irene Aldana, llegó a las 139.5 libras para su pelea contra Yana Kunitskaya, quien llegó a las 134.5 libras. Aldana será multada con un porcentaje de su bolso y la pelea continuará según lo planeado.

Aquí los resultados oficiales de cada peleador protagonista en UFC 264

Tarjeta principal UFC 264 (PPV, 10 pm ET)

Pelea de peso ligero: Dustin Poirier (156) vs Conor McGregor (156)

Pelea de peso welter: Gilbert Burns (170.5) vs Stephen Thompson (170.5)

Pelea de peso pesado: Tai Tuivasa (263) vs Greg Hardy (264.5)

Pelea de peso gallo femenino: Irene Aldana (139.5) ) * vs Yana Kunitskaya (134.5)

Pelea depeso gallo: Sean O’Malley (135.5) vs Kris Moutinho (135)

Tarjeta preliminar UFC 264 (ESPN / ESPN +, 8 pm ET)

Pelea de peso welter: Carlos Condit (171) vs Max Griffin (170.5)

Pelea de peso wélter: Niko Price (169.5) vs Michel Pereira (170.5)

Pelea de peso pluma: Ryan Hall (145) vs Ilia Topuria (145.5)

Pelea depeso medio: Trevin Giles (185.5) frente a Dricus Du Plessis (185,5)

Tarjeta preliminar anticipada de UFC 264 (ESPN / ESPN +, 6 pm ET)

Pelea de peso mosca femenino: Jennifer Maia (125.5) vs Jessica Eye (125.5)

Pelea de peso mediano: Omari Akhmedov (185.5) vs Brad Tavares (184.5)

Pelea de peso mosca: Zhalgas Zhumagulov (125.5) vs Jerome Rivera (125.5)

Pelea de peso mediano: Hu Yaozong (185.5) ) contra Alen Amedovski (186)

¿Qué dijo McGregor previo a la pelea del UFC 264 vs Poirier?

“Me importa una mierda él, para ser honesto”, dijo McGregor a The Mac Life . “Así es como soy, es un cadáver, un cadáver, una cara en blanco que va a hacer que le griten el culo y lo saquen en una camilla...Es tan bueno estar de regreso en Las Vegas, tan bueno estar de regreso en los Estados Unidos de América. Estuve en Cali antes de venir aquí y amo mucho este lugar. Estoy muy emocionado de regresar, impulsar la economía aquí en Las Vegas una vez más, montar un espectáculo para los fanáticos y anotar un KO devastador”.

¿Qué dijo Dustin Poirier previo a la pelea UFC 264 vs McGregor?

“Para mí, viento en popa. Me sentí como si hubiera visto a un tipo que no está seguro de sí mismo, asustado, tratando de exagerarse. Me sentí bien. Sabía que iba a actuar como un loco, pero verlo en persona me hizo sentir bien porque es ese pequeño. No es el tipo que solía ser, lo siento, oa través de mis ojos, de todos modos “, dijo Dustin Poirier a ESPN.

“Siento que tiene que esforzarse para ser ese tipo y yo soy ese tipo. No tengo que hacer eso, lo sé. Si te hubieras acercado lo suficiente, lo habrías visto. Eso es. Solo es eso. Yo sé quién soy. No tengo por qué estar loco. Fue algo así como que lo hizo menos poderoso porque está hablando tonterías sobre mi esposa, ella es mi esposo o algo así. Como, ¿de qué diablos estás hablando? Ni siquiera debería estar hablando de matrimonios con la mierda que está haciendo“, dijo Poirier.

McGregor vs. Poirier: ¿Cómo fueron las primeras dos peleas?

Conor McGregor vs. Dustin Poirier se cruzaron en el octógono por primera vez en septiembre del 2014, con un claro triunfo por nocaut de The Notorious en apenas 106 segundos. Sin embargo, en el segundo asalto, disputado el 24 de enero de este año en Abu Dabi en el marco de UFC 257, The Diamond se tomó revancha y se convirtió en el primer rival en vencer al irlandés por nocaut tras 27 combates, ya que sus otras cuatro peleas fueron por sumisión.

¿Quién es Dustin Poirier, el único que noqueó a McGregor?

Poirier es un luchador que trascendió por los dos combates que ya realizó con The Notorious, pese a que no es tan reconocido. En el segundo combate, disputado el 24 de enero de este año en Abu Dabi en el marco de UFC 257, The Diamond se convirtió en el primer rival en vencer al irlandés por nocaut tras 27 combates, ya que los otros cuatro lo vencieron por sumisión.

Tiene 32 años y si bien nacio y se crió en Lafayette, Louisiana, en Estados Unidos, tiene ascendencia francesa. Comenzó en la disciplina en Northside High School pero tuvo que dejar en el noveno año por sus problemas de conducta.

¿Cuántos millones cobrarán McGregor y Poirier por el combate?

En la pelea disputada en enero, McGregor ganó 5 millones de dólares y, de acuerdo a reportes en Estados Unidos, para el combate de este sábado la suma que recibirá será el doble.

Por su parte, Poirier cobró un millón de dólares a principio de año, cuando derrotó al irlandés. Medios internacionales estiman que ahora se llevará un estimado de 3 millones de dólares.