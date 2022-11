UFC 281, Adesanya vs. Pereira EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Se realizará este sábado 12 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus, además, revisa los horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle del evento que también contará con el peruano Claudio Puelles, quien se enfrentará ante el neozelandés Dan Hooker en los estelares.

¿A qué hora comienza la UFC 281?

Perú, Ecuador, Panamá y Colombia: 6.00 p.m.

México, Honduras, Costa Rica: 5.00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p.m.

Argentina, Uruguay: 8.00 p.m.

España: 12:00 a.m. (domingo)

¡PERÚ dice PRESENTE este sábado en #UFC281 con la participación de @prince_of_peru!

.

ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 9pm 🇲🇽 / 12am 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 10pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET 🇺🇸 / 5pm 🇲🇽 / 8pm 🇦🇷 / 12am 🇪🇸 pic.twitter.com/dExXvwjNII — UFC Español (@UFCEspanol) November 8, 2022

Horario de las peleas estelares

México – 9:00 p.m.

Perú – 10:00 p.m.

Colombia – 10:00 p.m.

Ecuador – 10:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York) – 10:00 p.m.

Argentina – 12:00 a.m. (13 de noviembre)

Uruguay – 12:00 a.m. (13 de noviembre)

Chile – 12:00 a.m. (13 de noviembre)

Paraguay – 12:00 a.m. (13 de noviembre)

Brasil – 12:00 a.m. (13 de noviembre)

España – 4:00 am (13 de noviembre)

¿Dónde ver la UFC 281?

Las preliminares de la UFC 281 se podrán ver a través de ESPN para toda Latinoamérica, excepto Argentina, México y Chile, país donde Fox Sports transmitirá las peleas. Los combates estelares se verán en exclusiva por Star Plus.

Cartelera completa del UFC 281

ESTELARES:

Israel Adesanya (c) vs. Alex Perira – Cinturón Mundial de Peso Mediano

Carla Esparza (c) vs. Weili Zhang – Cinturón Mundial de Peso Paja

Dustin Poirier vs. Michael Chandler

Frankie Edgar vs. Chris Gutierrez

Dan Hooker vs. Claudio Puelles

PRELIMINARES

Brad Riddle vs. Renato Moicano

Dominick Reyes vs. Ryan Spann

Molly McCann vs. Erin Blanchfield

Andre Petroski vs. Wellington Turman

FIGHT PASS

Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gómez Juárez

Michael Triziano vs. Choi Seung-Woo

Julio Arce vs. Montel Jackson

Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu

VIDEO RECOMENDADO

Este sábado se llevará a cabo la UFC 281 en la ciudad de Nueva York y muchos de los peruanos están esperando con ansias pelea de Claudio Puelles ante Dan Hooker. Conoce todos los detalles de la jornada.