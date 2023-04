Presta atención. Israel Adesanya buscará recuperar el título de peso medio cuando enfrente a Alex Pereira en el UFC 287 que se vivirá desde Miami, Florida, una edición con una atractiva cartelera estelar que contará con esta segunda edición de una pelea que podría definir el futuro de la categoría. Gilbert Burns vs. Jorge Masvidal en la co-estelar por la categoría peso welter es otro de los atractivos de la noche. En Depor te contamos cuál es la cartelera completa, cuáles son los horarios de inicio y canales de transmisión para ver el evento. La esperada revancha.

¿A qué hora es el UFC 287 Adesanya vs. Pereira 2?

El evento empieza con las preliminares tempranas que serán transmitidas únicamente por UFC Fight Pass desde las 16:00 horas (CDMX) o 18:00 (ET). Las preliminares irán desde las 18:00 horas (CDMX) o 20:00 (ET) y la cartelera estelar arranca desde las 20:00 horas (CDMX) o 22:00 (ET). Se espera que la pelea estelar inicie a las 22:15 (CDMX) o 0:15 horas (ET).

¿A qué hora pelean Adesanya vs. Pereira en vivo?

Perú, Colombia y Ecuador: 23:15 horas (tiempo estimado).

México y Centroamérica: 22:15 horas.

España: 6:15 horas del domingo 9 de abril

Argentina y Uruguay: 1:15 horas del domingo 9 de abril

Estados Unidos (ET), Chile y Paraguay: 0:15 horas.

¿En qué canales ver el UFC 287 Adesanya vs. Pereira 2?

La transmisión de la cartelera preliminar será transmitido por UFC Fight Pass. Además, podrás verlo mediante ESPN+ si pagas el PPV desde los Estados Unidos y para el resto de Latinoamérica el único canal que lo transmite es la plataforma digital de Star Plus, que tiene un costo de 9.99 dólares mensuales.

Cartelera del UFC 287 Adesanya vs. Pereira 2

Cartelera estelar

Alex Pereira (c) contra Israel Adesanya 2 por el título de peso medio de la UFC

Gilbert Burns contra Jorge Masvidal; peso wélter

Rob Font vs. Adrian Yanez; peso gallo

Kevin Holland vs. Santiago Ponzinibbio; peso wélter

Raúl Rosas Jr. contra Christian Rodríguez; peso gallo

Cartelera preliminar

Kelvin Gastelum vs. Chris Curtis; peso medio

Michelle Waterson contra Luana Pinheiro; peso paja

Karl Williams vs. Chase Sherman; peso pesado

Cartelera preliminar temprana

Gerald Meerschaert contra Joe Pyfer; peso medio

Cynthia Calvillo vs. Lupita Godínez; peso paja

Ignacio Bahamondes vs. Trey Ogden; peso pactado de 160 libras

Jaqueline Amorim vs. Sam Hughes; peso paja

Shayilan Nuerdanbieke vs. Steve Garcia; peso pluma

TE PUEDE INTERESAR