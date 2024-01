El peso medio será el protagonista del UFC 297, cuando Sean Strickland enfrente a Dricus du Plessis en una nueva edición del evento de artes marciales mixtas más importante del mundo. Además, en la cartelera co-estelar estarán Raquel Pennington ante Mayra Bueno por el peso gallo femenino. El UFC 297 se disputará este sábado 20 de enero desde Toronto, Canadá y comenzará desde las 6:30 p.m. (ET), la cartelera preliminar desde las 8:00 p.m. (ET) y la cartelera principal dará inicio desde las 10:00 p.m. (ET). Cabe destacar que podrá verse por ESPN+, ESPN News y UFC Fight Pass.

UFC 297 - Strickland vs. Du Plessis: mira la cartelera y resultados del evento de MMA (Video: @UFC)