Aunque aún era menor de edad (17), Claudio Puelles (11-2) tuvo su primera aparición como peleador profesional en julio de 2013. Tener tres combates amateurs (todas victorias), lo impulsaron a dar el paso a la profesionalización. Su meta era clara, llegar a las grandes ligas. Tres años después, en 2016, pudo lograrlo. El ‘Niño’ llegó a UFC, por el reality The Ultimate Fighter 3 Latinoamérica. Si bien perdió la final (ante Martín Bravo), su contrato estaba asegurado.

La expectativa de Puelles era pelear cuánto antes; sin embargo, diferentes lesiones y otras circunstancias complicaron su aventura en la empresa. Pasó cerca de dos años inactivo y recién en 2018 pudo volver a pelear. Venció al brasileño Felipe Silva en un emotivo combate en Chile, con una palanca a la rodilla. Al siguiente año, dominó totalmente a Marcos Mariano para aumentar su récord. El ‘Niño’ había encontrado la regularidad que esperada.

Si bien la pandemia lo dejó sin actividad en 2020, el año pasado, pudo pelear dos veces y aumentar a cuatro su racha de victorias consecutivas. Esto hizo que la organización lo tenga en la mira para su más grande reto: Clay Guida, una leyenda de 40 años y miembro del Salón del a Fama de UFC. El sábado por la noche, el ‘Niño’ (26 años) estará cara a cara contra el ‘Carpintero’ (37-21) en el evento coestelar del UFC Vegas 52 (9:00 pm / ESPN).

Depor conversó con Claudio Puelles, nuestro único representante en UFC, para hablar sobre lo que será el duelo ante Clay Guida y dar detalles de su preparación. El ‘Niño’ tiene una cita con la historia para vencer a una leyenda de las MMA (artes marciales mixtas) y poner su nombre dentro del ranking de peso ligero (70 kilos) de la compañía.

Como te encuentras, ¿cómo ha sido tu preparación para esta pelea?

Todo ha estado muy bien, todo va de acuerdo al plan, todo anda muy bien, casi perfecto. Ya listo para entrar al octágono.

¿Ha cambiado en algo tu entrenamiento con respecto a tu última pelea?

Casi todo igual, siempre por ahí agregar una cosa, trabajar algo más un campamento que otro. En verdad, todo se mantiene prácticamente igual, todo ha ido funcionado bien, así que lo he mantenido así.

¿Dirías que estas ante el combate más importante de tu carrera frente a un histórico como Clay Guida?

Sí, esta es la más importante. Clay es el rival de mayor nombre que voy a enfrentar, no sé si el de mayor nivel, pero sí el de mayor nombre. Eso me da más ganas, me preparé más fuerte, ya quiero que llegue el momento.

¿De niño o cuando empezabas en el deporte, llegaste a ver las peleas de Guida? ¿Era uno de tus peleadores favoritos?

No, nunca fue uno de mis luchadores favoritos, no me gustan los que pelean a ‘lo loco’. Él ha destacado por eso, por dar ‘guerras’. No fue un peleador que resaltó mucho; por eso, no llegó al top 5. Él sobresalía más por su pelo loco, por su estilo de hacer ‘guerra’, eso era lo suyo. Nunca me interesó mucho [ver sus peleas], es un buen peleador, es una leyenda, pero no he sido su fanático, pero sí me cae bien y tiene su personalidad.

Clay Guida debutó en 2003, cuando aún eras un niño. ¿Te imaginabas enfrentar a un nombre de tal envergadura?

Sí, y más. Toda mi vida, desde que empecé en este deporte, soñé en enfrentarme a los tops. No he entrado a esto para hacer unas peleas locales en el barrio o enfrentarme a peleadores que no tienen récord solo para inflarme, esa no era mi meta. Mi meta es enfrentarme a los mejores y representar al Perú y ponerlo en el top, eso es lo que yo quiero, lo que estoy haciendo.

Conoce los datos más recientes de @clayguida y este sábado disfruta de su combate en #UFCVegas52. 💥💥 pic.twitter.com/eK1bGaNTV5 — UFC Español (@UFCEspanol) April 19, 2022

Guida tiene 40 años sin dudas será tu rival más veterano, ¿verdad?

Sí, yo creo que ya a esa edad uno tiene que estar pensado en retirarse, más que en seguir peleando. Que rival tiene más de 60 peleas, no son muchos.

Serás coestelarista del evento ante una leyenda, es una gran oportunidad para brillar...

Así es, es una muy buena oportunidad que me han dado, me la he ganado. Voy a aprovecharla de la mejor manera, voy a dar un buen show, voy a buscar acabar la pelea desde el principio. Estamos aquí por algo, no me han regalado esto, yo me lo he ganado.

Si bien Guida es un luchador nato, ¿cómo contrarrestar su presión constante y la resistencia que tiene?

No entrar a fajarse a lo loco, que eso es lo que él quiere, meterte a ese juego. Mantener técnico, uno tiene que estar preparado para el ritmo alto y poder aguantarlo los tres rounds. Yo me he preparado para aguantar los tres rounds. Voy a salir a pelear mi pelea, no meterme a lo que él quiere.

Un peligro en el piso se ha vuelto @cloxmma 🇵🇪, se te atrapa, adiós!!! #UFCVegas52 pic.twitter.com/LsdbJHDFDC — UFC Español (@UFCEspanol) April 19, 2022

Consideras que el factor de los rounds será determinante para ti, por el hecho de que Guida puede salir intenso en el primer round y luego ir disminuyendo...

No estoy seguro, vamos a ver lo que sale en la pelea, porque yo no sé si él piensa salir con todo o despacio. Lo único que sé es que yo estoy listo para salir, si es que es necesario los tres rounds, por encima al final.

¿Sientes que derrotar a una leyenda como Guida ya te debe abrir las puertas para el ranking de peso ligero?

Sí, debería, no creo que puedan seguir aplazando eso. Si logro la quinta victoria consecutiva, me tienen que rankear es lógico.

¿Cuán importante es que Iván Iberico, tu entrenador, esté en tu esquina en un combate como este?

Sí, es importante. Si está acá en mi esquina es porque me conoce más que ningún otro entrenador. Él ha estado en todas mis peleas profesionales, sin contar las dos últimas. Él me conoce como peleador, hemos pasado por peleas duras, no tan duras, peleas súper difíciles. Él sabe que puede esperar de mí.

¿Sientes que estás en tu mejor momento, un momento que no hay que desaprovecharlo?

Exacto, estoy en un gran momento, tengo una buena oportunidad. Sería un tonto no aprovecharla. Aunque siento que ya la aproveché por algo estoy acá, ya tomé la pelea, ya me preparé, estoy viviendo un gran momento, un gran fight week (semana de pelea), he hecho un montón actividades con UFC, esto de ser coestelar es mucha más responsabilidad. Ya lo estoy viviendo, ya lo estoy aprovechando y voy a terminar el trabajo el sábado, es el final.

Mensaje final para toda la gente que te sigue y que verá tu pelea...

Gracias, Perú, a toda la gente. Estoy super listo para dar absolutamente todo el sábado, vamos a esperar la victoria, será un super combate. Me enfrento ante un veterano y la sangre nueva tiene que salir victoriosa.