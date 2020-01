Aunque su mirada siempre estuvo puesta en Donald Cerrone, Conor McGregor -antes de enfrentarlo- reveló su intención de volver a boxear en algún momento. Ya sea una revancha contra Floyd Mayweather o un combate contra Manny Pacquiao.

Sin embargo, un pugilista decidió adelantarse y lanzarle un rato al irlandés, ni bien venció a ‘Cowboy’ en el UFC 246 de Las Vegas. Se trató de Julio César Chávez Jr, quien por redes sociales se mostró confiado de vencer al irlandés en 170 libras (77 kilos).

“Si yo peleo con Conor McGregor en boxeo, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen”, declaró el hijo de la leyenda.

Cabe señalar que Chávez Jr viene de perder frente al estadounidense Daniel Jacobs por nocaut técnico, el pasado 20 de diciembre. Por su parte, McGregor ya maneja posibles rivales en UFC, también viene de presentarle una oferta al legendario Manny Pacquiao.

Julio César Chavez Jr sobre Conor McGregor: " Estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds". (Video: Twitter)

