Aunque no habrá estado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, como otras personalidades del mundo del deporte, Conor McGregor estuvo atento al desarrollo de la trilogía entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Fueron once rounds de puras emociones y al final terminó imponiéndose el campeón británico.

Tyson lo noqueó en el penúltimo round y retuvo el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Y tras el combate, la estrella de UFC, que continúa rehabilitándose debido a su dura lesión en el pie, llenó de elogios a ambos boxeadores.

Conor McGregor, al igual que muchos fanáticos del boxeo gozó con la rivalidad entre Fury y Wilder. “Gran pelea. Ambos guerreros, ambos ganadores. Es difícil no estar impresionado con Deontay allí, contra un hombre mucho más grande y casi lo hizo. Juego limpio de los dos”, escribió en su Twitter.

“Sus niveles de habilidad son únicos pero muy cercanos. Una gran trilogía de peso pesado. Me encanta cuando se establece con certeza y ambos tienen una presentación honorable. No la familia en el ring fingiendo celebrar después de una extraña lesión, etc., ya conoces la dinámica, Dios bendiga lo real en este mundo”, agregó.

Conor McGregor aprovechó el momento para volver a tocar su rivalidad contra Dustin Poirier. El irlandés vaciló al recordar el gesto de celebración que hizo ‘The Diamond’ en el UFC 264, luego de que ‘The Notorious’ no pudiera continuar por una fractura en el pie.

Tyson Fury y el KO a Deontay Wilder en el undécimo round en Las Vegas. (Video: ESPN)