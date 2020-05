Luego de confirmar que el UFC 249 se realizará este 9 de mayo en Florida, seguido de dos eventos más, Dana White se quitó una presión de encima. Y es que, desde que el coronavirus afectó a los deportes, había afirmado que su compañía de artes marciales mixtas sería la primera en volver, y así lo hará.

Por eso, ya con otro ánimo, Dana White se animó a responder una serie de preguntas, organizada por Reddit. El mandamás respondió las dudas de los fanáticos, pero uno destacó entre las demás.

Uno de los aficionados le preguntó cuál era su nocaut favorito de todos los tiempos. Sin pensarlo, Dana White reveló que quedó fascinado con el soberbio rodillazo de Jorge Masvidal a Ben Askren en el UFC 239 del año pasado.

"Cuando le dé esta respuesta, todos pensarán que es porque no me gusta Ben Askren. Y simplemente no es cierto. Me gusta como pelea Ben, pero es difícil no elegir Masvidal vs Askren ", dijo White.

El rodillazo de Masvidal a la cabeza de Askren en solo cinco segundos es considerado -por muchos fanáticos- como uno de los mejores nocauts en UFC. Una afirmación que Dana White comparte.

Jorge Masvidal noqueó a Ben Askren en solo cinco segundos. (Getty Images/Video: FOX Sports)

