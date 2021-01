Desde que Khabib Nurmagomedov se retiró, luego de vencer a Justin Gaethje en octubre pasado, Dana White ha intentado por todos los medios convencer al ruso de volver al octágono. Su última maniobra fue reunirse con él en la semana del UFC 257 en Abu Dabi.

Para sorpresa de muchos, White reveló que la conversación que tuvo con Khabib fue optimista. Según el presidente de UFC, el aún campeón de peso ligero se habría planteado volver para buscar el 30-0 en su récord si ocurría algo especial en el UFC 257.

Sin embargo, en otra entrevista, el ruso negó que vaya a pelear en un futuro cercano, ya que le había prometido a su madre alejarse del deporte tras la muerte de su padre. Y por si fuera poco el UFC 257 acabó de forma singular con la caída de Conor McGregor a manos de Dustin Poirier.

“Hablé con Khabib, declaró White en la post conferencia del UFC 257. “Me dijo: ‘Dana, sé honesto contigo mismo. Estoy muchos niveles por encima de estos chicos. Vencí a estos tipos ‘. No lo sé, no me suena atractivo, así que ya veremos”, comentó.

“Ya dijo antes que no detendrá la división. Quiero decir, ya se retiró. Básicamente está retirado, yo soy el que ha estado tratando de que haga una pelea más”, confesó Dana.

Y si bien Khabib ya venció a Dustin Poirier y Conor McGregor en el pasado, Michael Chandler también hizo su prometedor debut en el UFC 257. El expeleador de Bellator se autoproclamó ‘rey de la división’ y se animó a hablar de los demás rankeados de los 70 kilos.

“No pude oír bien lo que dijo [Michael], pero sabía que algo me estaba pidiendo. Hablaré con Khabib y veré si quiere defender ese título. Y si no lo hace, no lo presionaré más”, aclaró Dana White sobre el futuro del ruso.