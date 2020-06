Hace un par de días, Mike Perry causó polémica al mencionar que no había ‘entrenado’ para su pelea contra Mickey Gall. No solo eso, también aseguró que no necesitaba equipo para el UFC de Las Vegas, solo su novia Latory Gonzalez.

Aunque muchos lo criticaron por no tomar en serio el combate, la ‘fórmula’ le resultó a Mike Perry. Y es que ‘Platinum’ venció a Mickey Gall por decisión unánime (29-28) en la coestelar del evento.

El irreverente peleador de peso wélter dominó el combate con autoridad desde el primer asalto. Fue quien buscó los golpes de poder, y pese a que su rival contraatacó siguió hacia adelante.

Cuando la pelea se fue al suelo, Perry dominó a su rival y buscó siempre el nocaut con sus codos. Cada round, ‘Platinum’ lo cerró bien, por lo que los jueces fallaron a su favor.

“Es todo amor para mi, hice lo que era necesario para ganar. Él vino con un gran equipo vino a pelear muy duro, pero había gente que pensaba que me iba a ganar”, declaró Perry, quien cortó una racha negativa de dos derrotas seguidas.

“Estoy bien, voy a buscar un campo de entrenamiento, no quiero a un equipo que me diga que es lo tengo que hacer; solo necesito a mi mujer. Estoy buscando ahora compañeros, amigos de los que pueda aprender”, sostuvo.

Mike Perry solo tuvo a su novia en la esquina. (Getty Images)