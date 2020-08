El UFC Vegas 6 viene regalándole a todos los fanáticos de las artes marciales mixtas combates de alta intensidad, pero sobre todo grandes finalizaciones. La más reciente ocurrió en el inicio del main card entre Beneil Dariush y Scott Holtzman.

El peleador de raíces iraníes regaló una de las mejores finalizaciones. Esto luego de conectarle un codazo giratorio al rostro poco antes del final del primer round.

Faltando 25 segundos para que termine el round incial, Dariush aprovechó el espacio y giró para conectarle un codazo letal a Holtzman. De inmediato, su rival se desplomó, por lo que el árbitro decidió parar la contienda.

“No siempre soy así, pero a veces pasa, me olvidé de todo y lo hice. Scott es muy bueno, y pese al resultado me siento avergonzado por no dar en el peso”, recalcó Dariush, que tiene un récord de 19-4 como peleador de peso ligero.

TE PUEDE INTERESAR