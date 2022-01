Durante casi dos años, Enrique Barzola estuvo alejado de la acción, y no por decisión propia. El ‘Fuerte’ fue uno de los peleadores más afectados por la primera etapa de la pandemia, pues debido al cierre de fronteras, no pudo renovar su visa de trabajo y eso le impidió que siga en UFC. Sin embargo, lejos de lamentarse, no bajó los brazos y siguió entrenando en Perú.

Con las fronteras abiertas desde hace varios meses, el ‘Fuerte’ resolvió sus papeles y volvió a Estados Unidos para ponerse en forma y prepararse para nuevos retos. Y a mediados del año pasado, Enrique Barzola encontró una nueva ‘casa’: Bellator. La compañía americana de artes marciales mixtas se fijó en el peruano y lo llevó a sus filas para seguir nutriendo la división de peso gallo.

Y este sábado 29 de enero, hará su primera presentación en el Bellator 273 en Phoenix. El peruano tendrá una buena bienvenida cuando se enfrente al estadounidense Darrion Caldwell, excampeón de la organización. A poco de su esperado debut, Enrique Barzola conversó con Depor para conocer detalles de su preparación y objetivos en una de las principales promotoras de MMA.

Enrique Barzola, de 32 años, tiene un récord 16 victorias, 5 derrotas y 2 empates. (Getty/ UFC)

¿Cómo te sientes a poco de debutar en tu nueva casa?

Me siento emocionado porque ya está muy cerca mi pelea en Bellator. Ya cerramos la última etapa de sparring y preparación, así que lo demás ya es parte de la estrategia, trabajar la velocidad, la reacción, trabajar el peso. Vengo haciendo un buen trabajo de preparación, de estrategia y tengo un buen plan. He realizado una buena dieta y estoy bien para esta gran oportunidad.

Vuelves luego de un año y medio a la acción, ¿qué estuvo haciendo Enrique Barzola durante todo este tiempo?

Lastimosamente, no pude renovar el contrato con UFC por el tema de la pandemia. La frontera estaba cerrada, no hubo viajes y nada, mi contrato había acabado justo en el día de la pandemia, mi último resultado, que fue empate, también me dificultó, pero todas esas cosas no me impidieron seguir entrenando, mejorando, hice un buen equipo en Perú para continuar en este deporte. Estaba con la esperanza de volver a UFC, pero me mantuve enfocado. Esto es así, una etapa de altos y bajos y ahora me siento bendecido, estoy en mi etapa alta. En mi tema de mi nuevo contrato con Bellator, ya se me avecina un nuevo contrincante, un ex campeón de Bellator. Me han dado una buena sorpresa, una buena bienvenida. Sé que estoy haciendo un buen trabajo.

¿Cómo así llegas a Bellator?

Como era agente libre, estuve trabajando con un nuevo mánager; también con mi head coach, Javier Méndez. En agosto pasado, Javier estaba en Abu Dabi y me propuso pelear en la empresa de Khabib Nurmagomedov (Eagle Fighting Championship), pero no se dio por los obstáculos de la pandemia. Tuve que esperar algunos meses hasta que él volviera de Abu Dabi, me propusieron pelear también Combate Américas, pero no llegué a un buen acuerdo por términos. Mi mánager me propuso pelear en Bellator y el contrato me gustó. Al final, firmé con ellos y realmente feliz por esa decisión. Ahora voy a pelear ahí por dos años.

Enrique Barzola entró a UFC luego de ganar el TUF Latinoamérica 2 en 2015. (UFC)

Tu debut en Bellator será ante Darrion Caldwell, un ex campeón peso gallo. ¿Cómo te tomó la noticia?

Realmente estoy emocionado, ellos saben que soy un peleador duro, muy experimentando, vengo de una liga grande como UFC. El peleador que me han puesto es un excampeón, saben que voy a hacer una buena pelea y la voy a ganar. Será un gran paso para mi carrera, él es un buen peleador, experimentando, pero yo vengo haciendo un plan con mi equipo y entrenadores. Estoy haciendo bien mi plan, mi enfoque está muy bien para esta pelea.

Vuelves a cortar peso después de año y medio, ¿cómo crees que responderá tu cuerpo?

He hecho un plan de más de dos meses sobre mi dieta, es mucha disciplina, estoy comprometido a hacer bien mi plan alimenticio, durmiendo bien y descansado de la manera adecuada. Si tú llevas todos esos parámetros en tu carrera, vas a tener buenos resultados.

Enrique Barzola tuvo su última pelea en UFC el 14 de marzo de 2020 ante Rani Yahya. La pelea acabó en empate. (Getty)

¿Cómo te has sentido volviendo a los entrenamientos en American Kickboxing Academy (AKA)?

Estuve cuatro meses el año pasado para ver todo el tema de mi nuevo contrato. De ahí tuve que regresar a Perú para ver el tema de mi visa de trabajo y ahora estoy acá dos meses en California.

Caldwell es un ex campeón de Bellator que viene de dos derrotas, pero que también es un luchador con base en grappling como tú, ¿cómo crees que se desarrolle la pelea?

Él te presiona, se aleja, te patea y cuando te descuida te entra a las piernas, te cansa, te manda contra las rejas para presionarte, pero yo tengo cadera fuerte, mi preparación ha sido fuerte y estoy listo para cualquier tipo de área. Su fortaleza es esa, derribar a una pierna, cansarte y llevarte al suelo para finalizarte. Sus patadas son a la cabeza. Ya lo hemos estudiado con mi equipo y estamos preparados para esta batalla. Mi head coach me ha dado una buena estrategia.

¿Cómo te gustaría acabar la pelea, alguna vía en especial?

Me gustaría ganarle con una ‘anaconda’, he practicado mucho esa posición, siento que soy muy fuerte en esa sumisión. De lo contrario, si no cae, voy a demolerlo en el ground and pound.

¿Cuál es tu objetivo al firmar por Bellator?

Obviamente, no puedo decir que voy a pelear y a ver qué pasa. Yo ya tengo una edad y quiero ser campeón de Bellator. Tengo la fortaleza, tengo la mentalidad, el cuerpo para ser campeón en esta liga, son peleadores muy difíciles, pero siento que soy mucho más fuerte, potente y mi cardio es muy bueno, estoy trabajando muy duro.

De vencer a Caldwell, siendo un excampeón, ¿cómo crees que te colocarías en el ranking de la división de peso gallo?

Ganándole a Caldwell, yo creo que entraría al top, creo que entre el 11 o 10. Va a hacer una gran pelea, una buena oportunidad, voy a estar en los ojos de muchos peleadores en esa división; por eso, estoy haciendo un buen trabajo. Mis entrenadores confían en mi trabajo, saben de lo que estoy haciendo durante este campamento, no vengo a jugar ni a perder el tiempo, vengo decidido a trabajar duro y saben que puedo ser campeón.





El agregado de Bellator es que siempre arma sus Grand Prix. De ser el caso, ¿te gustaría entrar a uno de peso gallo?

Claro, de ser el caso, me gustaría aprovechar la oportunidad. En un Grand Prix se pelea por un cinturón y estaría preparado. Yo ya fui campeón en el TUF Latinoamérica en UFC, ya sé cómo es el juego en este tipo de torneos. Yo ganándole a Caldwell, es una gran posibilidad de que pueda entrar a ese torneo. Y pueda ser el próximo campeón de la división, no digo que sea fácil, pero ahorita estoy con mucha hambre de victoria.

¿Te gustaría volver a UFC o sientes que es una etapa cerrada?

Obviamente, sí, pero primero estoy pensando en mi trabajo de ahora. Quiero ganarle y avanzar poco a poco, ganar de forma contundente y pelear por el título. Una vez que ya sea campeón, ya puedo ver si me puedo mover a UFC, sería magnífico volver a pelear en esa organización.

Darrion Caldwell, rival de Barzola, fue campeón de Bellator en 2017. Actualmente, tiene un récord de 15-5. Viene de dos derrotas seguidas. (Bellator)





