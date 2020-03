No hace falta conocer mucho a Enrique Barzola para darse cuenta que es una persona de retos. Hace cinco años, entró al reality de UFC (The Ultimate Fighter Latinoamérica 2) en una categoría superior (peso ligero, 70 kilos) y lo terminó ganando.

Ya con el contrato en mano, decidió bajar a la que - en ese entonces- era su división (pluma, 66 kg). En el balance, al ‘Fuerte’ le fue bien, pero como su meta siempre fue seguir superándose, buscó un nuevo desafío: bajar a peso gallo (61 kilos).

Aunque pocos peleadores se han dado el lujo de pelear en tres categorías distintas, el ‘Fuerte’ no lo dudó y se preparó para este momento. Este sábado, hará su flamante estreno en los 61 kilos frente al experimentando Rani Yayha en el UFC Brasilia, que por medidas de seguridad ante la expansión del coronavirus se llevará a cabo sin público. (4:00 pm / FOX Sports).

Y en la previa a su primera presentación en Brasil, el peruano de 30 años conversó con Depor sobre su nueva división, su objetivo (en peso gallo) y cómo frenará al experimentando Rani Yayha. Un veterano de UFC, y cinturón negro en jiu jitsu brasilero, que lleva más de ocho años en el octágono.

Enrique Barzola viene de enfrentar al ruso Movsar Evloev en Singapur, en octubre pasado. (Getty Images)

¿Enrique, cómo fue el corte de peso, el reto de bajar a 61 kilos?

He venido haciendo mi alimentación balanceada, mi dieta, desde hace dos meses y medio en Perú. He hecho un buen trabajo disciplinad y perdido mucha grasa corporal, pero mi fuerza está intacta. He trabajado mi parte de striking (pelea de pie) y mi lucha para ver como me va en el tema del corte, pero me va muy bien. Me estoy hidratando y comiendo todos los días. Me siento bien.

¿Cuantos kilos has bajado?

Mi peso natural es 75 hasta 77 kilos, entrenando fuerte. Como yo he venido haciendo mi plan desde hace dos meses, me he mantenido en un peso estable. En total, he perdido doce kilos en dieta. Obviamente, la potencia va hacer menos, porque estás con menos grasa, pero dependerá de la recuperación. Yo me siento bien, me siento rápido, con menos peso. Muy ligero para atacar, es un poco difícil hacer este plan, pero es parte de mi trabajo.

Consideras que es un buen momento para bajar a peso gallo

Sí, es un gran momento para mi carrera, bajar a los 61 kilos. Es un gran paso para mí y mi equipo. Estoy avanzando de manera inteligente. Es un gran momento para sellar esta gran división y ser el mejor.

¿Cómo ha sido este campamento?

Mi campamento en AKA (American Kickboxing Academy) ha sido duro, en San Jose. Entrené con peleadores rusos que son duros y me hacen llevar a otro nivel. Eso hace que mi trabajo sea efectivo.

“Es un tipo duro y de gran corazón”: las emotivas palabras de Khabib al ‘Fuerte’ Barzola previo a su pelea en el UFC de Brasil. (Video: Instagram)

¿Has tenido la oportunidad de entrenar con Khabib Nurmagomedov?

Con Khabib, sí es pesado, llegó cuando yo estuve en corte de peso. Nos enseñó algunas técnicas, pero yo he hecho sparring con compañeros de mi peso. Hice un campamento fuerte y he realizado una dieta extraordinaria.

Khabib te dedicó unas palabras, ¿cómo lo tomaste?

Me siento muy motivado por sus palabras de Khabib. Él es un ejemplo a seguir, un campeón, humilde. Eso me motiva a seguir avanzando en esta carrera. Ahora, en esta nueva categoría, quiero avanzar estrategicamente para volverme campeón.

¿Cuál es tu meta en esta nueva categoría? ¿Y para esta pelea?

Quiero ser un peleador agresivo, fuerte, tenaz. Demostrar que este peso, es mi verdadera categoría. Y a pesar de que voy a estar de visita, me siento bien. Tengo que ganar de forma contundente, sorprender a Brasil. Tengo que ganar los tres rounds, noquearlo o someterlo. Estoy trabajando mucho mi estrategia de defensa y ataque, creo que va salir con una rodilla voladora, allí va a estar el nocaut. Lo vengo trabajando y voy a buscarlo siempre.

¿Cómo crees que se dará la pelea?

Con mi equipo, tengo la estrategia de usar la movilidad, ataque y salida. Usar muchas patadas, salir rápido, confundirlo, que el no veo donde ataco. De ahí sorprender con rodillas voladoras, gancho. No precisamente hacer una jugada de lucha, porque él ha sometido a varios peleadores de buen nivel. Yo voy a hacer mi trabajo de moverme y sorprenderlo para que esta pelea se defina por un nocaut o agresividad en los rounds.

Rani Yayha, rival de Enrique Barzola, tiene un récord de 26-10, pero viene de perder ante Ricky Simon, en febrero del año pasado. (Getty Images)

