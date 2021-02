Los esfuerzos de Dana White por convencer a Khabib Nurmagomedov de volver al octágono parecen haber sido en vano. Y es que el ruso dejó en claro que no tiene intención de pelear otra vez; por el contrario, está listo para dejar el título de peso ligero de UFC.

En una reciente entrevista con el medio ruso Match TV, el ‘Águila’ reveló que ya tiene una decisión tomada sobre el cinturón de los 70 kilos y solo está esperando la respuesta de Dana White, presidente de la organización.

“No me gusta que la división esté estancada. Quiero que los chicos luchen por el cinturón. Porque yo ya dejé la pelea, ¡déjenme en paz! Que organicen las peleas, que alguien luche por el cinturón”, sostuvo Khabib Nurmagomedov.

El ruso espera que a finales de este mes se pueda hacer oficial su decisión luego de hablar con Dana White, Y así, Khabib pueda continuar con sus propios proyectos, como la nueva organización de artes marciales mixtas que fundó, Eagle Fighting Championship.

“Estoy enfocado en mis propios proyectos. En cuanto a mi carrera como luchador, no quiero entrar en detalles. Dana es una persona honesta, Creo que le hará saber a los medios el mensaje que le envié hace una semana. No es un secreto, solo le dije cómo me gustaría que se desarrollaran las cosas, no solo en relación conmigo, sino con la división de peso ligero en general”, agregó.

Y aunque Dana White le dijo que volverían a hablar en febrero, luego de que regrese a Las Vegas, Khabib no parece que cambiará su opinión. Incluso, ya tiene a su sucesor, según él, Dustin Poirier debe ser el nuevo campeón.

“Dana necesita tomar algún tipo de decisión. Pero sea cual sea la decisión, estaré de acuerdo con ella. Poirier merece ser campeón, esa es mi opinión personal. Mira contra quién peleó. Jim Miller , Eddie Alvarez , Anthony Pettis , Max Holloway . Ha peleado conmigo, Conor, estos son todos los mejores peleadores, tal vez peleadores que terminarán en el Salón de la Fama de UFC”, sostuvo Khabib, que se retiró con un invicto de 29-0.