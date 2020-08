Como muchas personas alrededor del mundo, Khabib Nurmagomedov ha perdido a algún ser querido debido al coronavirus. En su caso, el campeón de UFC vio fallecer a su padre hace poco más de un mes por complicaciones derivadas del COVID-19.

Se especuló mucho sobre un posible retiro tras la irreparable pérdida de su padre y entrenador Abdulmanap Nurmagomedov. Sin embargo, Khabib decidió seguir con su carrera, como lo hubiese querido su mentor, y su próximo reto será enfrentar a Justin Gaethje por la unificación de los títulos de peso ligero de UFC.

En una reciente entrevista con RT Sport, el ‘Águila’ habló sobre su padre y como fue su proceso de duelo. “Estoy seguro de que todos perdieron a alguien (...) Todo el mundo ha perdido a alguien, lo entiendo. Pero, por otro lado, es muy difícil. Mi padre era muy cercano a mí. Éramos como amigos”, declaró.

“Era mi padre y mi entrenador, siempre estuvimos juntos. Estábamos muy cerca el uno del otro. Por supuesto que estoy triste. Si dijera que no afecta a mi entrenamiento estaría mintiendo. Me afecta, pienso en él todo el tiempo. Quizá este dolor me ponga a otro nivel y me haga más fuerte. Un desafío te rompe o te hace más fuerte. Veremos lo que me hace a mí con el tiempo”, agregó el ruso.

Por otro lado, Khabib Nurmagomedov tocó el tema de su retiro, el cual se especula que se daría tras alcanzar los 30 combates. Actualmente, el campeón de UFC tiene un récord invicto de 28-0.

“He tenido muchos pensamientos diferentes. Ahora mismo estoy pensando en mi próxima pelea. Veremos qué sucede después. Tendré 32 en septiembre. Es una edad importante. Ya no soy un novato (...) He sido luchador profesional durante 12 años, desde 2008. He estado en UFC más de ocho años. Si miras hacia atrás, he tenido una excelente carrera”, finalizó.