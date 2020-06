UFC Fight Night EN VIVO Eye vs. Calvillo EN DIRECTO vía ESPN 2 y FOX Sports ONLINE STREAM se vivirá este sábado 13 de junio desde el Apex de Las Vegas, Nevada. La primera en el ranking de Peso Mosca, irá nuevamente por el campeonato ante la debutante de raíces latinas. La ganadora enfrentará a Valentina Shevchenko por el cinturón. Sigue el evento y el MINUTO A MINUTO.

Cynthia Calvillo es consciente que una victoria podría impulsar su carrera, lo que le suma mucha motivación. La nacida en San José, California hará su debut en la categoría después de ser una de las favoritas en peso paja. Una victoria la colocaría entre las cinco primeras de la división y con opción al título.

UFC Fight Night Eye vs. Calvillo: horarios y canales

País Hora Canales Perú 8:00 p.m. ESPN México 8:00 p.m. ESPN Chile 9:00 p.m. Fox Sports Premium Argentina 10:00 p.m. ESPN

No venía con la mejor de las sensaciones, pero una buena actuación puede cambiar todo. Calvillo tenía previsto pelear ante Antonia Shevcheko en uno de los shows cancelados por la pandemia. Después, su idea era volver en verano, pero la UFC la llamó este combate.

“Honestamente, yo también estaba sorprendida de que sucediese. Sé que mucha gente no está de acuerdo, pero todos dicen la verdad. Son tiempo extraños en este momento. Ni siquiera estoy segura de haber tenido la oportunidad si no hubiese sido por el COVID”, aseguró en una entrevista en ‘What the Heck’.

"Voy a salir y presentar el mejor rendimiento de mi vida. Recortar peso hasta las 125 libras (límite del peso mosca) será dinero para mí. Puedo tomar estas peleas con poca antelación y estoy emocionada por hacerlo. Estoy aceptando la oferta de Dana para tener, al menos, cuatro peleas este año", añadió.

Eye es la gran favorita al estar más que adaptada al peso y a los combates a cinco asaltos. Si mantiene la pelea en striking tiene todo para lograr la victoria, pero Calvillo buscará mantener su guardia y dar un paso importante en su carrera.

Pero Eye y Calvillo tendrán como previa una cartelera notable, con los destacados Karl Roberson vs Marvin Vettori en la categoría de Peso Medio y a Andre Fili vs Charles Jourdain en Peso Pluma.

UFC Fight Night Eye vs. Calvillo: cartelera estelar

Categoría Combate Combate Peso Mosca Jessica Eye vs Cynthia Calvillo Combate Peso Medio Karl Roberson vs Marvin Vettori Combate pactado Merab Dvalishvili vs Ray Borg Combate Peso Pluma Andre Fili vs Charles Jourdain Combate Peso Gallo Jordan Espinosa vs Mark De la Rosa