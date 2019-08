Vasyl Lomachenko vs Luke Campbell: se enfrentan por los títulos de peso ligero AMB, CMB y OMB desde Londres

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell EN VIVO EN DIRECTO: sigue la pelea de boxeo de este sábado en el O2 Arena de Londres, Inglaterra por los títulos del peso ligero AMB, CMB y OMB. La transmisión comenzará a las 12:00 pm vía ESPN 3.



Considerado por muchos como el mejor boxeador del momento, el ucraniano Vasyl Lomachenko buscará demostrar por qué tiene este rótulo ante el británico Luke Campbell en el O2 Arena de Londres

En la pelea, que promete ser explosiva, se pondrán en juego los títulos de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell: horarios en el mundo



► España: 17:30/19:00/23:00 horas.

► Estados Unidos: 11:30/13:00/17:00 horas

► México: 10:30/12:00/16:00 horas.

► Chile: 11:30/13:00/17:00 horas.

► Colombia: 10:30/12:00/16:00 horas.

► Argentina: 12:30/14:00/18:00 horas.

► Perú: 10:30/12:00/16:00 horas.

Luego de vencer a duros rivales como Guillermo Rigondeaux y Jorge Linares, el ucraniano buscará unificar tres de los cuatro títulos de la categoría . Y ese panorama aparece Campbell, quien -pese a ser local y sumar tres triunfos consecutivos- no es el favorito del público .



“Lo estoy disfrutando. Estoy listo al 100%, entrenamos duro, me encanta el boxeo y la preparación difícil”. ¿Gervonta Davis? Quizás en el futuro, pero no ahora. Sería una pelea interesante, la quiero”, declaró el ucraniano.



Y es que para él, Campbell solo es una ‘piedra en el camino’. Pero ojo, el británico promete callar a todos con sus puños. “Conocerán mi nombre una vez gane a Lomachenko. Guarden estas palabras” sentenció.

Vasyl Lomachenko vs. Luke Campbell: cartelera del evento



► Vasyl Lomachenko vs Luke Campbell: Mundiales CMB, AMB y OMB del peso ligero.

► Hughie Fury vs Alexander Povetkin: Peso pesado.

► Charlie Edwards vs Julio César Martínez: Mundial CMB del peso mosca.

► Joshua Buatsi vs Ryan Ford: Campeonato AMB Internacional del peso semipesado.

► Joe Codina vs Gavin Gwynne: Campeonato británico y de la Commonwealth del peso ligero.

► James Tenneyson vs Atif Shafiq: Campeonato AMB Internacional del peso ligero.

► Savannah Marshall vs Daniele Basteri: Peso medio.

► Dalton Smith vs Darryl Pearce: Peso superligero.

► Martin J. Ward vs Josue Bendana: Peso superpluma.

► Connor Coghill vs Dean Jones: Peso superpluma.

