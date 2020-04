El WWE Friday Night SmackDown de esta semana, celebrado a puertas cerradas en el Performance Center, dejó a The New Day como los nuevos campeones en parejas del show azul, luego de que Big E derrotara a The Miz y a Jey Uso.

Además, en este programa, Dana Brooke venció sorpresivamente a Naomi y clasificó a la lucha femenina de escaleras de Money in the Bank 2020; mientras que Daniel Bryan ganó el cupo al combate masculino al hacer rendir a Cesaro.

Por otro lado, Tamina pudo vencer a Sasha Banks y tendrá la oportunidad de enfrentar a Bayley por el título femenino. Probablemente, esta contienda se realice en el próximo pay-per-view de WWE, que es el Money in the Bank.

De igual forma, Sheamus se hizo presente en la marca azul y acabó con Denzel Dejounartte. En tanto, Baron Corbin atacó cruelmente a Elias.

Por último, Otis y Mandy Rose hicieron correr a Dolph Ziggler y a Sonya Deville.

LA PREVIA

La acción en la ‘marca azul’ continuará en este episodio con combates que decidirán los eventos estelares de Money in the Bank, el evento programado por la compañía para el mes de mayo.

El pasado lunes, Raw arrancó con los enfrentamientos que clasifican a las peleas por obtener el maletín. Este viernes, SmackDown pondrá en actividad a los primeros competidores de las dos divisiones.

Por el lado masculino, Cesaro y Daniel Bryan gozarán de una importante oportunidad para obtener el dinero en el banco. Mientras que Naomi y Dana Brooke también lucharán por hacerse un espacio.

De otro lado, WWE confirmó un combate titular para este viernes. El título en parejas de The Miz y John Morrison serán defendido contra The New Day y The Usos, pero tendrá una estipulación especial.

Solamente participarán The Miz, representado a los monarcas, Big E y Jey Uso, por sus respectivos equipos. Como se recuerda, en Wrestlemania 36, Morrison venció a Kofi Kingston y Jimmy Uso.

Mientras que Tamina tiene una gran chance de convertirse en la retado principal al campeonato femenino de SmackDown, cuya dueña sigue siendo Bayley después de una defensa exitosa en el ‘Show de Shows’.

Tamina, quien la semana pasada interrumpió la celebración de la monarca, se enfrentará a Sasha Banks. De obtener una victoria frente a la ‘Jefa’ automáticamente podrá luchar por el título de la ‘marca azul’.

WWE: horarios de SmackDown

Perú 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (18 de abril)

