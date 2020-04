No hay duda de que la cara femenina de la WWE es Becky Lynch. ‘The Man’, como se hace llamar la irlandesa, es la actual campeona de Raw y ya tiene más de un año de reinado. Pero no solo eso. En WrestleMania 36, dejó su nombre en la historia al convertirse en la primera luchadora que gana su título en el magno evento y lo retiene al año siguiente en ese mismo pay-per-view.

Así es. Becky se coronó campeona el año pasado luego de vencer a Ronda Rousey y Charlotte Flair en el combate estelar de WrestleMania 35. Desde entonces, nadie le ha podido quitar su cinturón. Shayna Baszler lo intentó este año en ‘La Vitrina de los Inmortales’; sin embargo, no tuvo éxito.

Baszler, dos veces campeona de NXT, trató de derrotar a Becky con un Kirifuda Clutch (una especie de dormilona). Pero la irlandesa hizo una maniobra que terminó a su favor en el conteo de tres, reteniendo su título en la primera noche de WrestleMania 36.

Lamentablemente, Becky no pudo celebrar con sus seguidores, ya que el evento se realizó sin publico debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, la luchadora ha quedado en la historia. Hoy domingo 5 de abril continua la segunda noche de 'El más grande escenario de todos" (6:00 pm (hora peruana) vía FOX Action).

Becky Lynch derrotó a Shayna Baszler y retuvo el título femenino de RAW. (Video: WWE)

WrestleMania 36: cartelera del segundo día

- Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

- Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

- Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

- Firefly Fun House Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

- Otis vs. Dolph Ziggler

