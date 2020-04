WWE WrestleMania 36 EN VIVO: sigue todas las peleas y resultados de este magno evento de la WWE que arranca su primer día mañana 4 de abril desde el Performance Center. La transmisión para toda América Latina; es decir, para Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, México y otros países estará a cargo de FOX Action y de WWE Network desde las 6:00 pm (hora peruana).

Este año, ‘La Vitrina de los Inmortales’ tendrá como anfitrión a Rob Gronkowski, exjugador de los New England Patriots, y habrán un total de 16 combates, los cuales serán divididos en los días del evento. No se sabe cuáles tendrán lugar el sábado y cuáles el domingo.

La única contienda que ha sido anunciada para hoy es la que protagonizarán Kevin Owen y Seth Rollins, ya que el mismo ‘KO’ lo anunció en la última edición del Monday Night Raw. Por fin, ambos podrán saldar cuentas.

Una de las luchas que está llamando la atención es la de John Cena contra ‘The Fiend’ Bray Wyatt. Y es que los dos chocarán en un ‘Firefly Fun House match’. Nadie sabe de qué trata este combate, así que todo será una sorpresa.

Por otro lado, Edge volverá a pisar un escenario de ‘La Vitrina de los Inmortales’ tras más de nueve años de ausencia. Su rival será nada más ni nada menos que su ‘amigo’ Randy Orton, quien lo atacó cruelmente en el Raw posterior al Royal Rumble 2020.

The Undertaker también aparecerá para pelear, en un cementerio, contra AJ Styles; mientras que Brock Lesnar deberá defender su cinturón universal ante el ganador de la batalla real Drew McIntyre. Un evento que no te puedes perder.

WrestleMania 36: Cartelera completa

- Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE

- Goldberg (c) vs. Braun Strowman por el título universal*

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows y Karl Anderson) en un Boneyard Match

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler por el título femenino de Raw

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) por el título intercontinental

- Elias vs. King Corbin

- The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por los títulos en parejas de la WWE

- Otis vs. Dolph Ziggler

- The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos por los títulos en parejas de SmackDown.

- Aleister Black vs. Bobby Lashley

*Al principio, Roman Reigns era el rival de Goldberg, pero pidió no participar por temor a un posible contagio de coronavirus. Él, de adquirir el Covid-19, estaría en una situación critica ya que ha sufrido de leucemia.

WrestleMania 36: horarios (sábado 4 y domingo 5)

-México 5:00 p.m.

-Perú 6:00 pm.

-Ecuador 6:00 pm.

-Colombia 6:00 pm.

-Bolivia 7:00 p.m.

-Venezuela 7:00 p.m.

-Argentina 8:00 p.m.

-Chile 8:00 p.m.

-Paraguay 8:00 p.m.

-Uruguay 8:00 p.m.

-Brasil 8:00 p.m.

-España 01:00 a.m. (domingo 5 y del lunes 6)

