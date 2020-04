El Performance Center será la sede en los dos días de Wrestlemania 36. Sin embargo, la confirmación de la nueva sede tardó por la posición que mantenía Vince McMahon sobre el desarrollo del evento.

Según una publicación del portal Sports Illustrated, el Chairman de WWE nunca había contemplado la idea de mudar el ‘Show de Shows’ al centro de entrenamiento de la compañía ubicado en Orlando, Florida.

Desde siempre, McMahon quiso que Wrestlemania 36 se quede en el lugar original: el Raymond James Stadium. Incluso, el jefe de la empresa deslizó la posibilidad de seguir adelante con el proyecto, pero en un estadio totalmente vacío.

No obstante, el presidente de WWE cambió de opinión luego de diversas reuniones con los directivos de la compañía. El alto mando hizo ver a Vince que sería una mala idea continuar con el plan inicialmente establecido.

Wrestlemania 36: las nuevas disposiciones

WWE compartió un comunicado para confirmar el cambio sede, anteriormente mencionado. Además, la nota detalló que el público no podrá estar presente en el nuevo escenario, pues solo estará permitido el acceso a las superestrellas y otros trabajadores.

Luego, la compañía de lucha libre de entretenimiento confirmó que, por primera vez en la historia, la ‘Vitrina de los Inmortales’ se desarrollará en dos días: sábado 4 y domingo 5 de abril.

Wrestlemania 36: la cartelera confirmada

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

- Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

- Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- Campeonato Intercontinental de WWE: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

- Triple Treath Ladder Match por los Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso)

- Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

- Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

- Firefly Fun House Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt

- Seth Rollins vs. Kevin Owens

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

- Otis vs. Dolph Ziggler

- Elias vs. “King” Baron Corbin

TE PUEDE INTERESAR