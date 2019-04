¡Los sueños se hacen realidad! La emotiva celebración de Kofi Kingston tras ganar el título en WrestleMania [VIDEO]

Luego de once años de luchar por una oportunidad, Kofi Kingston logró cumplir sus sueños y en qué lugar: WrestleMania 35. El carismático peleador derrotó a Daniel Bryan y se convirtió en nuevo campeón de WWE.

Eso sí, durante el combate tuvo que luchar contra la habilidad de Daniel Bryan. Y es que el 'barbón' sacó a relucir todo su arsenal de movidas y técnicas para intentar llevarse la victoria. Pero al final, Kofi Kingston pudo remontar.

En los momentos finales, Kofi Kingston, gracias al apoyo de los fanáticos WWE, resistió cada golpes para derrotar a Daniel Bryan con una patada a la cabeza. La cuenta de tres llegó y la locura se desató en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

No solo sus compañeros de The New Day entraron al ring, también los hijos de Kofi Kingston, quienes estuvieron con su papá. Todos celebraron con el título de WWE.

