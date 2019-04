¿Rumbo a Wrestlemania 35? The Undertaker fue captado cerca de Nueva Jersey, sede del megaevento de WWE

The Undertaker no ha sido anunciado por WWE desde que la empresa inició con la promoción de Wrestlemania 35. Es más, los fanáticos ya estaban resignados a no ver al ‘Hombre Muerto’ en la ‘Vitrina de los Inmortales’.

Sin embargo, la situación habría cambiado para el ‘Enterrador’ hace solo unas horas. Y más por los reportes de diversos medios especializados como Ringside News. Este portal publicó una imagen del ‘Fenómeno’ en Nueva York.

La presencia de The Undertaker en esta ciudad será momentánea, pues luego viajará a Nueva Jersey, lugar de Wrestlemania 35. Incluso, el periodista Dave Meltzer señaló que la leyenda está programada por WWE.

Eso sí, por el momento se desconoce cuál será el papel del ‘Deadman’ dentro del gran show. Sobre ello, hay dos posibilidades: solo realizar una aparición sorpresa durante el desarrollo del evento.

O, la que todo el Universo de WWE espera, participar en una lucha. The Undertaker podría enfrentarse a Elias, mientras ofrece un breve concierto. John Cena buscaría una revancha contra el ‘Enterrador’ en este Wrestlemania.

Por último, el futuro miembro del Salón de la fama podría medirse a Bray Wyatt, quien volvería a la acción luego de una larga ausencia en los cuadriláteros. Lo menos probable es que ataque a Baron Corbin y tome el lugar de este en la lucha que marcará el retiro de Kurt Angle.

(Ringsidenews) (Ringsidenews) WWE

