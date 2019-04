¡Qué tal hazaña! The IIconics se convirtieron en las nuevas campeonas en parejas en WrestleMania 35 [VIDEO]

Sorpresa en WrestleMania 35 : The IIconics se convirtieron en las nuevas campeonas en parejas de la WWE. En un inesperado momento, Peyton Royce y Billie Kay sacaron a Beth Phoenix del ring, y Kay aprovechó para hacerle la cuenta de tres a una debilitada Bayley. De esta manera, The IIconics se llevaron la victoria y alcanzaron el más grande logro de su carrera.

Sasha Banks y Bayley ingresaron como campeonas en parejas de la WWE y mostraron sus mejores habilidades ante Beth Phoenix y Natalya; Nia Jax y Tamina, y The IIconics, pero no pudieron retener sus títulos.

Pero, ¿cómo The IIconics logró la hazaña? La respuesta se puede resumir en que fueron astutas. Beth Phoenix le aplicó desde la tercera cuerda un Glam Slam a Bayley y tenía todo para ganar. Sin embargo, Peyton Royce y Billie Kay subieron al ring y la sacaron del cuadrilátero, y así tuvieron el plato servido para llevarse el triunfo.

Billie Kay le hizo la cuenta de tres a Bayley y de esta manera obtuvo, junto a Peyton Royce, los cinturones en parejas de la WWE. Definitivamente, lograron su momento WrestleMania.

WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá, en total, 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

► ¡Casi se matan! The Miz le aplicó un superplex a Shane McMahon desde lo más alto de WrestleMania 35 [VIDEO]



► Siguen como monarcas: The Usos retuvieron los títulos en parejas de SmackDown en WrestleMania 35 [VIDEO]



► ¡Domó a la 'víbora'! AJ Styles venció a Randy Orton con un 'Súper codazo' en WrestleMania 35 [VIDEO]



► ¡'Degolló a la Bestia'! Seth Rollins derrotó a Brock Lesnar y se convirtió en campeón Universal en WrestleMania [VIDEO]