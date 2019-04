¡Final amargo en WrestleMania 35! Kurt Angle perdió ante Baron Corbin en su despedida de WWE [VIDEO]

Kurt Angle se despidió de WWE tras 20 años en la empresa. El medallista olímpico se fue derrotado por Baron Corbin en WrestleMania 35 y no tuvo el mejor final esperado para una leyenda como él.



El 'Lobo Solitario' dominó con varios suplex a Kurt, pero el campeón olímpico vendió cara su derrota. Es más, estuvo cerca de ganar en varias ocasiones, pero la cuenta solo llegó a dos. Y en un suplex invertido, cayó mal y le dejó el camino libre a Corbin para que lo venciera.



Al final de la pelea, tomó el micro y agradeció a todo el mundo por la oportunidad de estar en ese escenario al ritmo de "You Suck". Los ojos de los miles de fanáticos en el MetLife se llenaron de lágrimas para despedir a la leyenda.



WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, que tuvo como vencedor a 'The Game', y el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

