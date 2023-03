El día más esperado del año ha llegado. WWE presenta este sábado 1 de abril el evento más importante de todos los que organiza, Wrestlemania 39, que se realizará desde el SoFi Stadium de la ciudad de California. Se espera que 70 mil personas se hagan presentes en este recinto deportivo para que la primera noche puedan ver el regreso de una de las leyendas más importantes de todos los tiempos, John Cena, quien peleará en el main event ante Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos. Revisa aquí la cartelera completa, horarios y canales de transmisión.

Cartelera del Día 1 de Wrestlemania 39

Austin Theory (c) vs. John Cena por el título WWE de Estados Unidos.

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley por el título femenino de WWE Smackdown.

Jimmy y Jey Uso (c) vs. Kevin Owens y Sami Zayn por el título por pareja unificados

Trish Stratus, Lita y Becky Lynch vs. Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky).

Seth “Freakin’” Rollins vs. Logan Paul.

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Braun Strowman y Ricochet vs. Angelo Dawkins y Montez Ford (The Street Profits) vs. Chad Gable y Otis (Alpha Academy) vs. Ivar y Erik (The Viking Raiders)

Horarios del Wrestlemania 39 en México, España y otros países

En México, uno de los países con mayor número de aficionados a la lucha libre en el mundo, la transmisión del Wrestlemania 39 empezará desde las 17:00 horas (Kickoff) y desde las 18:00 horas (cartelera principal). En España, podrás ver el evento desde las 01:00 horas (del domingo 2 de abril) o 02:00 horas (cartelera principal). Mira aquí más horarios para ver la transmisión.

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 (kickoff) - 19:00 (cartelera principal).

Centroamérica: 17:00 (kickoff) - 18:00 (cartelera principal).

Argentina y Uruguay: 20:00 (kickoff) - 21:00 (cartelera principal).

Chile y Paraguay: 19:00 (kickoff) - 20:00 (cartelera principal).

Canales de transmisión para ver Wrestlemania 39 en México, Estados Unidos, España y más

Si quieres ver la transmisión de Wrestlemania 39 en México puedes hacerlo a través de Fox Sports Premium. Recuerda que este es un canal de suscripción, por lo que deberás hacer un pago extra dependiendo de la línea con la que cuentes para tu TV. En Estados Unidos la transmisión está a cargo de Peacock TV (cuesta 4.99 dólares al mes), que también es una señal premium. Finalmente, puedes verlo mediante la plataforma de streaming oficial, WWE Network (cuesta 9.99 dólares al mes).

Predicciones del Wrestlemania 39 Día 1

Austin Theory (c) vs. John Cena por el título de los Estados Unidos: Theory ganará vía pinfall.

Seth Rollins vs. Logan Paul: Rollins ganará vía pinfall.

Trish Stratus, Lita y Becky Linch vs. Damage CTRL: ganarían las primeras vía sumisión.

Braun Strowman y Ricochet vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable y Otis) vs. The Viking Raiders (Erik y Ivar): ganarían Alpha Academy vía pinfall.

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio: ganaría Dominik y se espera que use alguna artimaña.

The Usos (c) vs. Kevin Owens y Sami Zayn por el título en parejas: ganarían Owens y Zayn vía pinfall.

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley por el título femenino de SmackDown: ganaría Ripley vía pinfall.

Wrestlemania 39 Día 1 EN VIVO Cena vs. Theory | Video: First Take