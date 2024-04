¡Mira el Día 2 de Wrestlemania 40 EN VIVO! Este domingo 7 de abril, se celebrará el segundo día del evento más importante de la historia de la lucha libre, Wrestlemania, que organiza WWE de forma anual. Para este día, tenemos el evento estelar más esperado de los últimos tiempos, Roman Reigns vs. Cody Rhodes por el campeonato mundial indiscutido de la empresa, donde el ‘Sueño Americano’ quiere culminar con su historia en el escenario más grande de todos. Otra lucha importante será la de Seth Rollins vs. Drew McIntyre por el campeonato mundial de la WWE. Mira WWE Wrestlemania 40 desde las 6:00 p.m. a través de Fox Sports Premium y Star Plus.

Wrestlemania 40 Dia 2 EN VIVO: transmisión del evento estelar Reigns vs. Rhodes (Video: @WWE)