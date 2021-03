Bad Bunny aparece desde hace algunas semanas en los capítulos de RAW. El conocido cantante puertorriqueño generó una disputa con ‘The Miz’, quien en más de una oportunidad vio sus planes arruinados por la intervención del ‘Conejo’. Ahora, esta rivalidad será llevada al ring de Wrestlemania, el evento más grande de WWE.

Así lo confirmó la propia WWE este lunes 22 de marzo: “Bad Bunny hará su debut dentro de un ring de la WWE ante The Miz en Wrestlemania”, indicaron desde la cuenta oficial de la empresa de lucha libre.

Ya se habían visto unos cuántos destellos de lo que puede hacer Bad Bunny dentro de un ring. En aquel Royal Rumble le aplicó una plancha de sapito a The Miz y Morrison y en RAW posteriores también atacó a los luchadores, incluso utilizando el maletín de Money in the Bank.

En su cuenta de Twitter, Bad Bunny expresó toda su felicidad por ser parte de Wrestlemania 37 y publicó un tuit: “LOS VEO EN WRESTLEMANIA”, fue la publicación realizada por el ‘Conejo Malo’, quien luchará por primera vez en su carrera y se sumará a la lista de latinos que han luchado en la empresa de lucha libre más grande del mundo.

El tuit de Bad Bunny tras confirmarse su pelea en Wrestlemania. (Captura: Twitter)

En enero, Bad Bunny cantó en un show especial en Royal Rumble y un día después apareció en RAW, fun invitado al show de The Miz, donde ambos se salieron de control.

A lo largo de las semanas siguientes, Benito continuó apareciendo. Atacó a Morrison, fue campeón de 24/7 y recibió un duro guitarrazo en la espalda.

