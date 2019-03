¡El diamante de WWE! La historia de WrestleMania, el evento de lucha libre más esperado por los fanáticos

WrestleMania es el evento de pago televisado de lucha libre más grande del mundo wrestling. Es producido por World Wrestling Entertainment (WWE) desde 1985 y celebrado entre marzo y abril (la edición 35 en 2019 se llevará a cabo el 7 de abril en MetLife Stadium de Nueva Jersey).



Es el evento de lucha libre profesional más exitoso y duradero de la historia. Es para WWE lo que el Super Bowl para la NFL o la Serie Mundial (World Series) para la MLB. Conocido también como "The Showcase of the Immortals" ("La vitrina de los Inmortales") y "The Biggest Stage of Them All" ("El más grande escenario de todos").



En WrestleMania, muchos luchadores lograron el ascenso al estrellato en sus vidas profesionales, tanto sobre el ring como fuera de ella. Muchos de los más grandes luchadores de la WWE, se han ganado el respeto y la fama por el hecho de participar y dejar su legado en un WrestleMania, así como otros han hecho historia rompiendo récords y se han inmortalizado gracias a WrestleMania.



Todo comenzó así

WrestleMania I y el combate principal fue Hulk Hogan & Mr. T ante Roddy Piper & Paul Orndorff.

WrestleMania vio la luz el 31 de marzo de 1985 en el Madison Square Garden de Nueva York. Este evento fue el primero en la historia de la entonces WWF (World Wrestling Federation), por lo que para promocionarlo Vince McMahon realizó publicidad en cadenas de televisión como MTV, y durante el evento aparecieron importantes celebridades como Muhammad Ali, Liberace y Cyndi Lauper.



WrestleMania I contó con nueve combates y el combate principal fue Hulk Hogan & Mr. T (el reconocido actor que interpretó a Mario Baracus) ante Roddy Piper & Paul Orndorff. Además, durante el evento se defendieron tres campeonatos: Leilani Kai contra Wendi Richter por el Campeonato Femenino de la WWF, The U.S. Express (Mike Rotundo & Barry Windham) versus Nikolai Volkoff & The Iron Sheik por el Campeonato en Parejas de la WWF, y Greg Valentine ante The Junkyard Dog por el Campeonato Intercontinental de la WWF.



Más de un millón de personas siguieron el evento a través del circuito cerrado de televisión, el más masivo en la historia de Estados Unidos hasta esa fecha. Un dato anecdótico fue que un desperfecto técnico provocó el corte de la transmisión en el Civic Arena en la ciudad de Pittsburgh. La WWE, para compensar a los fanáticos molestos, emitió WrestleMania dos semanas después, pero esta vez en un canal de televisión local.



WrestleMania X-Seven

WrestleMania 17 con The Rock y Stone Cold en plena Attitude Era. WrestleMania 17 con Stone Cold y The Rock en plena Attitude Era.

Considerado por muchos como el mejor WrestleMania de la historia. El WrestleMania X-Seven o 17, se realizó en el 2001, en plena época dorada de la compañía. Eran tiempos de la ‘Attitude Era’, conocida como el tramo más grande en la historia de WWE, donde los luchadores, las peleas y las historias generaban adeptos por millones, y los ingresos iban a la par. Eran épocas donde The Rock, Triple H, Kurt Angle, Stone Cold, The Undertaker, Eddie Guerrero, Chris Jericho, entre otras superestrellas, reinaban en el mundo de la lucha libre.



WrestleMania XVII es reconocido por varios analistas como el evento que marcó el final de la ‘Attitude Era’ de la WWF y el momento en el cual la lucha libre alcanzó su mayor nivel de popularidad en los años recientes. Algunos lo consideran el mejor Wrestlemania de todos los tiempos. La frase del evento fue "Houston... We Have A Problem" (Houston... Tenemos un Problema).



El evento principal fue el combate por el Campeonato de la entonces WWF entre el campeón vigente, The Rock, y el retador al título, Stone Cold (ganador final). Fue, sin duda, el combate más esperado del evento, ya que se enfrentaban los dos luchadores más queridos por los fanáticos en ese momento. La riña entre Rock y Austin comenzó en Royal Rumble, donde Austin no solo ganó la batalla de Royal Rumble de 30 luchadores, sino que también, le costó a Triple H la posibilidad de convertirse en campeón de la WWF ante el campeón defensor Kurt Angle.



También iniciaría la riña y rivalidad entre Triple H y el Undertaker. ‘The Game’ había dicho que derrotó a todos los oponentes que tuvo enfrente y eso molestó al Undertaker, que hasta ese entonces tenía un récord en WrestleManias de ocho victorias y ninguna derrota (llegó a estar 21-0, perdió su racha en WrestleMania 30 ante Brock Lesnar en el 2014).



Celebridades en WrestleMania

Muhammad Ali en WrestleMania. Muhammad Ali en WrestleMania.

A lo largo de los años, WrestleMania ha tenido dentro de sus diferentes niveles de luchas, réferis o asistentes a algunas de las más grandes celebridades del momento. En el primer evento, figuras de la talla de Muhammad Ali y Mr. T (el recordado Mario Baracus) que acompañó a Hulk Hogan estuvieron presentes. Mike Tyson apareció en WrestleMania XIV como referee invitado especial para el Combate por el Campeonato de la WWF entre Shawn Michaels y Stone Cold Steve Austin.



Ocasionalmente, las mismas celebridades pueden participar en encuentros. Uno de los tres eventos principales de WrestleMania 2 tuvo una Batalla Real de 20 hombres con varias estrellas de la National Football League contra superestrellas de la lucha incluido el principal ganador, André the Giant.



En WrestleMania 23, Donald Trump hizo su quinta aparición en WrestleMania dirigiendo a Bobby Lashley en un combate contra Umaga (dirigido por Vince McMahon), cuyo árbitro especial invitado fue Stone Cold Steve Austin. En Wrestlemania 32, Shaquille O'Neal hizo una aparición especial, participando en la batalla real en memoria de Andre The Giant.



WrestleMania XXX

The Undertaker perdería su invicto en WrestleMania 30 ante Brock Lesnar. The Undertaker perdería su invicto en WrestleMania 30 ante Brock Lesnar.

Generó expectativas por la cartelera que presentaba. Tuvo lugar el 6 de abril de 2014 desde el Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans, Luisiana. El show fue el más esperado porque ponía frente a frente a una leyenda como The Undertaker (con un récord 21-0 hasta ese momento) con una de las nuevas figuras, Brock Lesnar, que venía de hacer historia en UFC.



Daniel Bryan derrotó a Triple H en la primera lucha del show principal para clasificar para el Triple threat match en el evento principal, donde derrotó a Batista y al campeón defensor Randy Orton. Con ello, se convirtió en el nuevo Campeón Mundial Peso Pesado de la WWE. El evento también fue notable por la racha de victorias consecutivas de The Undertaker en WrestleMania de 21-0 llegando a su fin con una derrota ante Brock Lesnar.



WrestleMania 35

Becky, Ronda y Charlotte serán las principales protagonistas de la velada en WrestleMania 35. (WWE) Becky, Ronda y Charlotte serán las principales protagonistas de la velada en WrestleMania 35. (WWE)

El magno evento de WrestleMania este 2019 será la edición 35 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será un evento histórico. Por primera vez en toda la historia de WWE, una pelea entre luchadoras femeninas estelarizará el evento: será la lucha entre Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair por el Campeonato femenino de Raw.



Además, Brock Lesnar y Seth Rollins pelearán por el Campeonato Universal de WWE que le pertenece a la ‘Bestia’. Y todos los ojos estarán puestos en lo que será la pelea entre el ‘demonio’ Batista y Triple H, tras lo que sucedió en el Raw que tenía como main event la celebración del cumpleaños 80 de Ric Flair.



