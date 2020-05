Luke Harper terminó su relación laboral con WWE en diciembre del año pasado. Tuvo que esperar tres meses para poder aparecer en otra empresa de lucha libre. Y por fin lo pudo hacer el 18 de marzo en AEW bajo el nombre de Brodie Lee. Recientemente, fue entrevistado por talkSPORT y allí habló sobre su paso por el Imperio McMahon.

“Cuando me presenté en AEW pregunté qué tenía que decir y ellos me dijeron que era mi momento, que dijera lo que quisiera. Entonces, pensé que mi paso por WWE, aunque tuvo cosas muy buenas, también me quitó la libertad creativa que tanto me gusta. Allí me he sentido como un animal enjaulado por mucho tiempo”, declaró Lee.

“Otro ejemplo de esta libertad que siento ahora ocurrió la semana pasada. Fue la primera vez que hable en vivo durante más de 10 segundos tras ocho años sin haberlo hecho. En WWE nunca tuve la oportunidad”, agregó el luchador.

En la entrevista, también tuvo palabras para su nuevo personaje de ‘The Exalted One’. “Me presentaron lo que yo quería que ser. Ya sabemos cómo movernos y qué hacer en el futuro. Una lástima que comenzó la pandemia porque teníamos algunas ideas que queríamos presentar. No pudimos, pero lo haremos muy pronto”, expresó.

De igual forma, se refirió al grupo que él lidera llamado The Dark Order. "Me encanta esa facción. (Los miembros) tenemos ideas muy buenas. En estos momentos, pese a todo, continuamos pensando en nuevas historias y cosas curiosas para ofrecer”, culminó.

Por el momento Brodie Lee tiene pactado un combate contra Jon Moxley por el máximo título de la empresa en Double or Nothing, el evento más importante de AEW, que se llevará a cabo este sábado 23 de mayo. Aún no se sabe en dónde se celebrará.

TE PUEDE INTERESAR