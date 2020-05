La semana pasada, AJ Styles se mudó temporalmente a SmackDown. Y según reveló en un entrevista con el podcast de WWE, After The Bell, necesitaba ese cambio para poder superar las salidas de Luke Gallows y Karl Anderson, despedidos por el Imperio McMahon a mediados de abril.

“Estar en SmackDown significa estar en FOX. Creo que están haciendo un buen trabajo y estoy emocionado por eso. Ahora estoy laborando con otra gente que está haciendo diferentes cosas, lo que es realmente bueno para mí porque necesitaba un cambio. Es duro hablar de esto porque perder a Gallows y Anderson realmente me dolió”, declaró el ‘Fenomenal’.

“No se si alejarme de Raw me ayudará a superar el hecho de que ambos se hayan ido, pero permitirá que cambie la atmósfera de mi alrededor. Así que apartarme del show rojo y llegar a SmackDown, donde he tenido mucho éxito, es algo bueno”, agregó.

Styles también contó que fue él quien les propuso a ‘The Good Brothers’ llegar a WWE y que se sintió responsable cuando fueron despedidos. “Yo los ayudé a llegar aquí y quería que permanezcan en esta empresa. Siento que si los hubiera animado a quedarse, tal vez estarían bien en este momento”.

“Siento que los decepcioné. Ellos saben cómo me siento ahora. Todo esto me afectó mucho. Soy el más viejo de nuestro grupo y ellos son como mis hermanos. Siento que no los cuidé y eso realmente me dolió. Y me sigue doliendo hasta ahora”, concluyó.