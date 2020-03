En el último Monday Night Raw, AJ Styles salió al escenario y le envió un mensaje a The Undertaker, con quien peleará en WrestleMania 36. Entre todo lo que le dijo, algo dejó en duda al Universo de la WWE. Y es que el ‘Fenomenal’ aseguró que iba a vencer al ‘Hombre muerto’ en un Boneyard Match sin explicar en qué consistía este tipo de combate.

Sin embargo, el mismo Styles ha tratado de aclarar esta incógnita en su canal de Mixer: “¿Qué diablos es un ‘Boneyard Match’? Incluso, yo me preguntaba qué era ese tipo de lucha. Por todo lo que está pasando (debido al coronavirus), creo que hay una razón por la que el combate se llama ‘Boneyard’. No queríamos decir la palabra ‘cemetery’ o graveyard (cementerio en inglés). Queríamos ser delicados con la situación actual que estamos viviendo”, señaló AJ.

Luego, el líder de The Original Club (The O.C., grupo integrado por Karl Anderson y Luke Gallows) indicó que se trataba básicamente de un lucha callejera, pero realizada en un cementerio. Y que no habría un árbitro involucrado.

Styles también dijo que está muy contento de que su oponente sea The Undertaker y de pelear en un tipo de combate diferente. “(A ‘Taker’) no quiero tenerlo en una arena vacía”, expresó. Aún no se sabe si se enfrentarán el sábado 4 de abril o el domingo 5 (WrestleMania 36 será en dos días), pero lo que es casi seguro es que no defraudarán.

