WrestleMania 36 sufrió una segunda baja. Se trata de The Miz quien junto a John Morrison -campeones en parejas de SmackDown- debían defender sus títulos ante The Usos o ante The New Day en el magno evento de la WWE (hoy se iba a definir a la dupla retadora). La información fue dada por el periodista Mike Johnson del PWInisder.

The Miz tampoco ha formado parte de los últimos programas de la marca azul, que se iban a emitir antes del WrestleMania 36, los cuales fueron grabados la semana pasada en el Performance Center de Orlando, donde el Imperio McMahon esta realizando su shows a puertas cerradas, debido al coronavirus.

Dave Meltzer, del Wrestling Observer, también ha confirmado la información de que The Miz no estará en ‘La Vitrina de los Inmortales’ de este año. El periodista ha agregado la razón: el luchador está enfermo y ha sido retirado por un tema de precaución. Eso sí, no se sabe si presenta los síntomas de Covid-19.

De hecho, según el Wrestling Observer, Roman Reigns decidió no participar en el magno evento porque The Miz estaba enfermo y no quería arriesgarse. Y es que el ‘Perro mayor’ ha sufrido de leucemia y de contraer el coronavirus, estaría en una situación muy crítica. La WWE aún no ha anunciado nada.

TE PUEDE INTERESAR