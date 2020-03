En WrestleMania 36, Andrade -dueño del título de los Estados Unidos- debía hacer equipo con su compatriota Ángel Garza para enfrentar a los campeones en parejas de Raw The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford), en una lucha en la que los títulos estarían en juego. Pero parece que esto ya no será así, porque Andrade se habría lesionado.

Según el medio PWInsider, el campeón estadounidense sufrió una lesión en las costillas durante la última edición de Raw y no habría recibido el alta de los médicos para formar parte de las filmaciones del magno evento. Sí, este año el WrestleMania no será en vivo, sino grabado, ya que no puede haber aglomeraciones de gente debido al coronavirus.

En el último show rojo, Andrade y Ángel Garza derrotaron a Cedric Alexander y Ricochet. Luego, los mexicanos fueron expulsados del escenario por The Street Profits. No obstante, no se sabe en qué momento el campeón estadounidense se habría lesionado. Entonces, ¿se cancela la pelea? No. Una superestrella de NXT sería la encargada de reemplazar a Andrade.

De esta manera, el mexicano se une al grupo de luchadores que no participarán en WrestleMania 36, conformado por Rey Mysterio, Dana Brooke, The Miz y Romang Reigns. Los dos primeros porque están en cuarentena por el coronavirus, el tercero porque está enfermo y el último porque quiere evitar un posible contagio de Covid-19.

Bobby Lashley también se encuentra en cuarentena pero parece que sí llegaría a su enfrentamiento contra Aleister Black, ya que la WWE aún no cancelado el combate.

