Austin Aries llegó a la WWE en 2016 y un año después fue despedido. Durante su estancia en esta empresa, no tuvo mucho éxito y terminó peleando en 205 Live. Recientemente, el luchador fue entrevistado en el podcast ‘In the Room’ de VOC Nation y habló sobre su paso en el Imperio McMahon.

“Puedo dar seis respuestas diferentes sobre por qué mi etapa en WWE no funcionó, pero todos sabemos que no fue mi decisión irme allí. No pedí nada extraño. No me anticiparon que me iban a echar. Vince McMahon es el único que sabe el motivo de mi despido”, declaró Aries.

“Siendo realistas, entré como un tipo de 38 años de estatura baja. No me recibieron bien. Me dijeron que me tendrían en un doble periodo de prueba, así que todo el tiempo tuve que dar lo mejor de mí. Siempre tuve un buen comportamiento con mis compañeros y siempre estuve dispuesto a darlo todo por la empresa. Pero creo que ellos jamás tuvieron un plan para mí”, agregó.

Austin también piensa que él fue un fastidio para los escritores de la compañía. ¿La razón? Aportaba constantemente sus propias opiniones. “Eso no es agradable en una situación en donde debes escribir líneas para cada luchador. Yo simplemente intenté dar mis ideas para mejorar las que ellos tenían. Siempre quise ofrecerles lo mejor”; explicó.

"Me lastimé el ojo por WWE, me ofrecí a seguir trabajando como comentarista, con Neville construimos una historia para llegar a WrestleMania y nos mandaron al Kick Off. No sabía qué más tenía que hacer. Al final ellos decidieron que no trabaje más en la empresa, fue su decisión y yo lo acepté”, concluyó el peleador.