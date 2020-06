A falta de un Friday Night SmackDown, la WWE ya tiene todo listo para su siguiente pay-per-view del año. Se trata de Backlash 2020, cuya cartelera, hasta el momento, cuenta con siete combates (en cinco, habrá títulos en juego).

El evento se llevará a cabo en el Performance Center de Orlando, en Florida, este domingo 14 de junio. La transmisión para toda América Latina estará a cargo de FOX Action desde las 6:00 pm (hora peruana). El Kick-off empezará a emitirse una hora antes en el YouTube de la WWE.

Horarios de Money in the Bank 2020

- México 5:00 pm

- Honduras 5:00 pm

- Guatemala 5:00 pm

- Nicaragua 5:00 pm

- Ecuador 6:00 pm

- Perú 6:00 pm

- Colombia 6:00 pm

- Panamá 6:00 pm

- Bolivia 7:00 pm

- República Dominicana 7:00 pm

- Paraguay 7:00 pm

- Puerto Rico 7:00 pm

- Venezuela 7:00 pm

- Chile 7:00 pm

- Argentina 8:00 pm

- Brasil 8:00 pm

- Uruguay 8:00 pm

La pelea más importante de la velada será la que protagonizarán Edge y Randy Orton, ya que el Imperio McMahon está promocionado ese enfrentamiento como el 'mejor combate de la historia de la lucha libre".

Será la segunda vez en este año que la ‘Superestrella Categoría R’ y la ‘Víbora’ se enfrenten en un cuadrilátero. La primera fue en WrestleMania 36, en donde Edge se llevó la victoria. Este domingo, Orton podrá cobrarse la revancha.

Además, el campeón de la WWE Drew McIntyre deberá defender su cinturón ante Bobby Lashley; mientras que Braun Strowman tendrá que derrotar a The Miz y John Morrison, en un 2-on-1 Handicap match, si quiere mantener en su poder el campeonato universal.

También habrá peleas femeninas. Las más destacada es la que tendrán Asuka y Nia Jax. Y es que la ‘Emperatriz del mañana’ pondrá en juego su título de Raw. Será la primera vez que lo defienda.

Cartelera del evento

1) Edge vs. Randy Orton

2) Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley por el título de la WWE

3) Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison por el título universal en un 2-on-1 Handicap match

4) Asuka (c) vs. Nia Jax por el título femenino de Raw

5) Jeff Hardy vs. Sheamus

6) Bayley and Sasha Banks (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross vs. The IIconics (Billie Kay y Peyton Royce) por los títulos femeninos en parejas de la WWE

7) Apollo Crews (c) vs. Andrade por el título de los Estados Unidos