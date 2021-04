Alejado de la lucha libre desde hace dos años y enfocado ahora en su etapa como actor en Hollywood, más de un fanático de WWE recuerda a Batista. El ‘Animal’ fue por muchos años una de las principales caras de la empresa y campeón mundial.

Y si bien en 2019 volvió a WWE para cerrar su etapa como luchador, enfrentando a Triple H en WrestleMania 35, Batista dejó en claro que el wrestling terminó para él. Así lo reiteró en una reciente entrevista con el canal de cine Justice Con.

Dave Bautista, nombre real de Batista, brindó declaraciones con relación a ‘Army of the Dead’, la nueva película de Netflix que protagoniza. Pero además tuvo tiempo de hablar sobre su etapa como luchador, la cual ya terminó para él.

“Hay gente que dice que voy a volver a luchar. No, no lo haré. Es difícil convencer a la gente de que estoy retirado. No saben lo duro que es convencer a mis amigos cercanos de que no va a pasar”, señaló Batista, quien estaba pautado para ser miembro del Salón de la Fama 2020, pero por motivos de trabajo declinó la oferta para integrarse en el futuro.

“Cuando los luchadores se jubilan, en realidad no lo hacen. Se retiran un poco. Pero, ya sabes, cuando el sueldo es lo suficientemente grande o el evento es lo suficientemente grande, salen. No es así conmigo. Salí del negocio como un libro de cuentos, nunca volvería. Nunca me quitaría eso. Realmente pude terminar en mis propios términos y nada me va a quitar de eso”, aseguró.