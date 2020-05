En el último SmackDown se enfrentaron Bayley y Charlotte Flair, campeonas de SmackDown y de NXT, respectivamente. La monarca del show azul quería demostrar que podía vencer sola a cualquier rival sin ayuda de su amiga Sasha Banks. Y, al final, lo logró: derrotó a 'La Reina’, pero lo hizo con trampa.

Tras una serie de maniobras, Bayley cubrió a Charlotte y, sin que el árbitro se percate, agarró la cuerda para ayudarse. La cuenta llegó a tres y así la ‘exchica de los abrazos’ se llevó la victoria. Flair solo se quedó sonriendo en medio del cuadrilátero, pues sabía que el triunfo de su oponente no había sido limpio.

Todavía no se sabe quien será la próxima retadora al título de Bayley. En cambio, Charlotte ya tiene rivales: tendrá que defender su cinturón en NXT TakeOver: In Your House ante Io Shirai y Rhea Ripley el domingo 7 de junio.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando a puertas cerradas. La WWE no puede realizar eventos con público debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.