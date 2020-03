Los fanáticos de la lucha libre recordarán aquel WCW Starrcade 1999. Fue el evento que marcó el fin de la carrera de Bret Hart. El luchador, durante el combate contra Goldberg, sufrió una severa conmoción cerebral debido a que su rival le metió una fuerte patada en la cabeza.

Luego del enfrentamiento, ‘The Hitman’ se vio obligado a entregar el titulo mundial de la empresa y a retirarse de la lucha libre, ya que se le diagnosticó una postconmoción en el lado izquierdo del cerebro. Recientemente, Bret habló con Stone Cold Steve Austin sobre este tema y tuvo algunas palabras para el causante de su retiro.

“Goldberg, para mí, fue uno de los luchadores que menos profesionalismo tenía. No sé por qué está en el Salón de la Fama de la WWE. Él lastimó a todos los luchadores con los que luchó. Él podría haber peleado verdaderamente contra un gorila porque realmente era el tipo más peligroso con el que podías trabajar", dijo Bret Hart durante el programa Broken Skull Sessions, que conduce Stone Cold Steve Austin.

"Las últimas palabras que le dije aquella noche en la que me lastimó y acabó con mi carrera fueron: ‘No me hagas daño. Haz lo que quieras pero por favor no te vayas a volver loco’. Yo luché por 23 años y nunca lastimé a nadie. Fui muy respetuoso con mis compañeros”, agregó el miembro del Salón de la Fama de WWE.

